В Україні запрацює "гаряча лінія" для скарг на медичні послуги

Починаючи з вересня 2018 року в Національній службі здоров'я України запрацює "гаряча лінія". Українці зможуть зателефонувати за відповідним номером та повідомити або про неякісну медичну допомогу на первинній ланці, або ж про відмову у допомозі, або про вимогу грошей за безоплатні послуги.

Про це на брифінгу, присвяченому медичній реформі на первинній ланці, заявив голова НСЗУ Олег Петренко, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

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За словами Петренка, ведеться робота над питанням зворотного зв'язку, який лежав би в основах оцінки якості послуг.

"Цей зворотний зв'язок буде реалізовуватися поступово. Перша частина – з вересня у вигляді "гарячої лінії" НСЗУ, де кожен споживач послуг зможе залишити інформацію про те, що його обслужили неналежним чином, або він не отримав послугу, чи у нього вимагали гроші. Зараз розробляється спеціальний механізм, і НСЗУ буде це перевіряти", – наголосив Петренко.

Також він додав, що у разі надання неякісної медичної допомоги, або ж у разі відмови в ній, Нацслужба здоров'я може розірвати договір з відповідним медичним закладом. Якщо кількість скарг щодо одного медзакладу буде великою, це стане приводом для НСЗУ перевірити як документації медзакладу, так й ініціювання роботи медико-експертної комісії МОЗ. Це відбуватиметься у випадку, якщо виявленні порушення стосуватимуться саме медичної допомоги.

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Петренко зазначив, що НСЗУ разом з МОЗ будуть змінювати систему оцінки якості надання медичних послуг. Окрім того, він наголосив, що в цьому процесі будуть брати участь, зокрема, і професійні асоціації. Історія звернень громадян і відповідна реакція на них Національної служби здоров'я буде публікуватися на сайті Національної служби здоров'я, зазначив голова НСЗУ.

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