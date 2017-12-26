В Україні запрацює "поліція превенції"

В Україні запрацює об'єднаний підрозділ патрульної поліції і поліції громадської безпеки. Цей підрозділ називатиметься "поліція превенції" і розпочне роботу у 2018 році.

Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє "РБК-Україна".

"До кінця 2018 ми зможемо уніфікувати і зробити єдиний стандарт патрульної поліції і поліції громадської безпеки, ми їх об'єднаємо. Думаю, що ми прийдемо до одного спільного підрозділу, що називатиметься "поліція превенції", – розповів Князєв.

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Він також зазначив, що "громадянам більше імпонує робота патрульної поліції".