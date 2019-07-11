В Україні запустили Фонд стартапів

11 липня почав свою роботу урядовий Фонд стартапів, що складає 400 мільйонів гривень на підтримку нових промислових ідей, які на грантовій основі має розподілити спеціальна комісія.

Діяльність цього фонду буде спрямовано на підтримку ідей в сегменті мікро і малих підприємств та фізосіб-підприємців, передає Урядовий портал.

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Уряд працює над тим, аби створювати якісні інструменти ведення бізнесу. Дещо нам вже вдалося – маємо 120 онлайн-послуг. До кінця року їх буде майже 180. Нещодавно запустили онлайн-реєстрацію ТОВ. А сьогодні запускаємо Фонд стартапів. Це буде якісний інструмент, який має приклади в розвинутих країнах,

– сказав Гройсман.

На порталі зазначено, що Фонд буде наповнено державними грошима, проте Міністерство фінансів не втручатиметься в його роботу.