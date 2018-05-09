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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Україні затримали 7 осіб під час заходів, приурочених до 9 травня, – МВС

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В Україні затримали 7 осіб під час заходів, приурочених до 9 травня, – МВС
В Україні затримали 7 осіб під час заходів, приурочених до 9 травня, – МВС / 24 канал

Правоохоронці повідомляють про сімох затриманих під час масових заходів, приурочених Дню перемоги над нацизмом в Україні.

Про це прес-служба відомства повідомила на офіційній сторінці у Twitter.

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Станом на 11 годину 7 осіб в Україні затримані за використання забороненої символіки комуністичного тоталітарного режиму,
– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше у поліції інформували, що двох людей у Києві затримали за використання забороненої символіки та ще двох – за спробу пройти без перевірки на територію, де відбувалися масові заходи. Ще одного чоловіка правоохоронці доправили до поліцейського відділку через те, що він носив із собою на плечі зброю.

Нагадаємо, поліція затримала матір загиблої колишньої народної депутатки від "Партії регіонів" Ірини Бережної Олену Бережну під час акції "Безсмертний полк", що проходила у Києві. На одязі Бережної під час затримання була заборонена українським законодавством георгіївська стрічка, яку використовують прихильники окупаційних військ Росії на Донбасі.

Теги: Поліція Новини України 9 травня Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 канал
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