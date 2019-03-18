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      В Україні збудують завод із виробництва ядерного палива

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      В Україні збудують завод із виробництва ядерного палива
      В Україні збудують завод із виробництва ядерного палива / Ілюстративне фото

      В Україні збудують завод з виробництва власного ядерного палива та сховище відпрацьованого палива у складі "Енергоатому". Це буде одним із суттєвих кроків до енергетичної незалежності від Росії.

      Ядерним паливом власного виробництва Україна забезпечуватиме свої атомні електростанції. Над цим сьогодні працює український уряд.

      Читайте також: Україна закупила 70% палива у Росії, – дані Держстату за 2018 рік

      "На користь цієї пропозиції говорить той факт, що "Енергоатом" – єдиний споживач ядерного палива і вже виготовляє окремі складові, що полегшує реалізацію і імплементацію цього проекту", – повідомив на нараді щодо атомної енергетики Президент України Петро Порошенко

      Наступним кроком до звільнення від енергетичної залежності Росії стане будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для українських АЕС. Будівництво цього сховища стартувало у 2017 році і ведеться завдяки американському кредиту у 250 мільйонів доларів.

      На Хмельницькій АЕС – на старті ще 2 надважливих проекти для енергетичної безпеки та розвитку держави – "Енергетичний міст Україна – ЄС" та проект добудови 3 і 4 енергоблоків.

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      Теги: Новини України Новини політики Ядерна енергетика Енергетика Електроенергія АЕС Петро Порошенко Новини Хмельницького Пальне
      Джерело: 24 канал
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