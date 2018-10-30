В Україні значно зросла середня зарплата, – Держстат

Розмір середньої номінальної зарплати в Україні у вересні 2018 року склав 9042 гривень на місяць. Таким чином, за рік цей показник зріс на 23%.

Про це йдеться у дослідженні Державної служби статистики.

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Зазначається, що середня заробіня плата у 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Найвищий рівень оплати праці у фінансовій та страховій сфері. Там середня зарплата складає 15,9 тисяч гривень на місяць. Найнижча середня заробітна плата у сфері медицини – 5,7 тисяч гривень на місяць.

Найбільші зарплати у Києві. В середньому там отримують 13,6 тисяч гривень на місяць. Найнижчі зарплати у Тернопільській та Чернівецькій областях близько 7 тисяч гривень на місяць.



В Україні зросла середня зарплата

На початку жовтня глава уряду Володимир Гройсман заявив, що у грудні 2018 року середня зарплата в Україні сягне 10 тисяч гривень.