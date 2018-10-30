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      В Україні значно зросла середня зарплата, – Держстат

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      В Україні зросла середня заробтна плата
      В Україні зросла середня заробтна плата / 24 Канал

      Розмір середньої номінальної зарплати в Україні у вересні 2018 року склав 9042 гривень на місяць. Таким чином, за рік цей показник зріс на 23%.

      Про це йдеться у дослідженні Державної служби статистики. 

      Читайте також: На скільки з початку року зросла зарплата в Україні: цифри від Кабміну

      Зазначається, що середня заробіня плата у 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).

      Найвищий рівень оплати праці у фінансовій та страховій сфері. Там середня зарплата складає 15,9 тисяч гривень на місяць. Найнижча середня заробітна плата у сфері медицини – 5,7 тисяч гривень на місяць.

      Найбільші зарплати у Києві. В середньому там отримують 13,6 тисяч гривень на місяць. Найнижчі зарплати у Тернопільській та Чернівецькій областях близько 7 тисяч гривень на місяць.

      Середня заробітна плата в Україні
      В Україні зросла середня зарплата

      На початку жовтня глава уряду Володимир Гройсман заявив, що у грудні 2018 року середня зарплата в Україні сягне 10 тисяч гривень.

      Теги: Новини політики Новини України Мінімальна зарплата статистика Гроші
      Джерело: 24 Канал
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