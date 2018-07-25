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В Україні зняли заборону з популярного кардіопрепарату

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В Україні зняли заборону з популярного кардіопрепарату
В Україні зняли заборону з популярного кардіопрепарату / terve.fi

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками зняла заборону на продаж, зберігання і реалізацію препарату "Армадін".

Про це повідомляє прес-служба Держкіслужби.

Як відомо, заборона була введена у травні 2018 року на підставі закінчення терміну дії тимчасової заборони. На підставі позитивних результатів додаткового дослідження розчин для ін'єкцій "Армадін" повертають в обіг.

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"Розпорядження про заборону реалізації та застосування лікарського засобу "Армадін", (розчин для ін'єкцій 50 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10) серії 71308015, виробництва "Лекхім-Харків" відкликається", – йдеться у документі.

В Україні зняли заборону з популярного кардіопрепарату

В Україні зняли заборону з популярного кардіопрепарату

Як відомо, розчин широко викорисовують у неврології та кардіології: гострі порушення мозкового кровообігу, вегето-судинна дистонія, у складі комплексної терапії гострого інфаркту міокарда, нестабільна стенокардія, ішемічна хвороба серця в поєднанні з артеріальною гіпертензією, хронічною серцевою недостатністю, шлуночковими аритміями тощо.

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Теги: Новини України Здоров'я Ліки Лікування Медицина Міністерство охорони здоров’я Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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