В українських сховищах рекордно зросли запаси газу

Запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) України склали 17,1 мільярдів кубометрів, що є рекордним рівнем за останні 4 роки.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

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"Ми фіксуємо рекордний показник запасів газу в підземних сховищах. Зараз в ПСГ 17,1 мільярдів кубічних метрів газу – це найбільший обсяг перед стартом опалювального сезону за останні 4 роки", – повідомляє компанія.

В "Нафтогазі" зазначили, що минулий сезон почався з 16,8 мільярдів кубічних метрів газу, а закінчився – на рівні 7,4 млрд мільярдів кубічних метрів.



Запаси газу в українських сховищах

Нагадаємо, у четвер, 1 листопада, ціна на газ для населення України зросла на 23,5%, а саме до 8550 гривень за тисячу кубометрів. Відповідне рішення раніше ухвалили на переговорах Кабміну з МВФ.