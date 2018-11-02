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      В українських сховищах рекордно зросли запаси газу

      254 Читать новость на русском
      Газові сховища України
      Газові сховища України / ipress.ua

      Запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) України склали 17,1 мільярдів кубометрів, що є рекордним рівнем за останні 4 роки.

      Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

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      "Ми фіксуємо рекордний показник запасів газу в підземних сховищах. Зараз в ПСГ 17,1 мільярдів кубічних метрів газу – це найбільший обсяг перед стартом опалювального сезону за останні 4 роки", – повідомляє компанія.

      В "Нафтогазі" зазначили, що минулий сезон почався з 16,8 мільярдів кубічних метрів газу, а закінчився – на рівні 7,4 млрд мільярдів кубічних метрів.

      Запаси газу
      Запаси газу в українських сховищах

      Нагадаємо, у четвер, 1 листопада, ціна на газ для населення України зросла на 23,5%, а саме до 8550 гривень за тисячу кубометрів. Відповідне рішення раніше ухвалили на переговорах Кабміну з МВФ.

      Теги: Новини України Нафтогаз Енергетика
      Джерело: 24 Канал
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