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В українському законодавстві замінили термін "інвалід"

14:21, сьогодні 1981 Читать новость на русском
Порошенко підписав закон
Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким із законодавства виключається термін "інвалід" і вводиться термін "особа з інвалідністю".

Про це повідомляє прес-служба Президента України

Документ вносить зміни в 37 законів України, в положеннях яких слова "інвалід", "дитина-інвалід" і "інвалід війни" замінено словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" і "особа з інвалідністю внаслідок війни".

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Таким чином, закон приводить норми чинного законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Крім того, вводячи в ужиток термін "особа з інвалідністю", акцент робиться перш за все на людину, а не на його інвалідність.

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Теги: Новини України Законодавство Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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