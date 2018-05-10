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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Україну йдуть заморозки: названо області, в яких значно похолодає

13736 Читать новость на русском
В Україну йдуть заморозки
В Україну йдуть заморозки / Фото з відкритих джерел

У ніч на п'ятницю, 11 травня, синоптики прогнозують значне похолодання у декількох областях України. Зокрема, передбачається зниження температури до 3 градусів тепла.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Так, стовпчики термометрів опустяться у північно-східних регіонах України.

"За даними Укргідрометцентру, 11 травня вночі у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градусів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за декілька травневих днів Київ побив десять температурних рекордів. Зокрема, 5 травня було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли стовпчик термометра піднявся до +30,2°С, що на 1,8°С вище попереднього максимуму 1954 року. 4 травня у Києві було побито температурний рекорд 1911 року, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,1 градуса, що на 1,2 градусів вище, аніж було майже сотню років тому.

Теги: Новини України Новини Луганська Новини Донецька Новини Харкова Суми Погода ДСНС
Джерело: 24 Канал
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