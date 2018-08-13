В Україну їде місія МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 6 вересня.

У період з 6 до 19 вересня представники місії МВФ працюватимуть у Києві.

Читайте також: Транш від МВФ: бути чи не бути в 2018 році

Про це повідомив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.

Він уточнив, що візит місії відбувається за звернення української влади.

За зверненням української влади, місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ в період з 6 по 19 вересня 2018 року для обговорення останніх економічних подій і економічної політики,

– цитує представник Фонду "Інтерфакс-Україна".

За словами Люнгмана, серед питань, що підлягають обговоренню буде також фінансова допомога від МВФ на підтримку політики, спрямованої на забезпечення макроекономічної стабільності в Україні та подальшого руху економіки країни в напрямку сталого та інклюзивного зростання.

Чотирирічна програма МВФ для України загальним обсягом приблизно 17,4 мільярда доларів була відкрита у березні 2015 року. З липня 2017 року Україна перебуває у складному переговорному процесі з Фондом через так зване "газове питання". МВФ наполягає на підвищенні ціни газу для населення, яка, за різними оцінками, може становити від 30% до 60%. В українському уряді таке різке підвищення вважають невиправданим.



У червні 2018 року директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард заявила, що виконання передумови, що стосується ціни на газ, є критично важливим для завершення поточного перегляду підтримуваної МВФ програми.