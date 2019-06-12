В "Укрлендфармінгу" Бахматюка хочуть збільшити потужності біогазового заводу на Херсонщині

Найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в Україні під ТМ "Квочка" агрохолдинг "Авангард", що входить в структуру одного з найбільших агрохолдингів Європи – групи компаній "Укрлендфармінг", має намір в найближчі 3-5 років збільшити потужності біогазового заводу птахофабрики "Чорнобаївське" в Херсонській області в чотири рази.

Про це в коментарі УНІАН повідомила керівник напрямку комунікацій агрохолдингу Маріанна Коніна.

"Птахофабрика "Чорнобаївське" агрохолдингу "Авангард" (входить у групу компаній "Укрлендфармінг") в Херсонській області розташована поруч з біогазовим заводом, який переробляє курячий послід на електроенергію. Перша черга побудована в 2016 році. Потенціал другої черги – в два рази більше. А потужність третьої черги планується ще в чотири рази більше першої, але передбачає додавання в реактори силосу та інших енергетичних рослин", – повідомила Коніна.

Вона зазначила, що з допомогою біогазового заводу агрохолдинг мінімізує негативний вплив підприємств на навколишнє середовище. Тільки за перший рік експлуатації біогазовий завод переробив 57,3 тисяч тонн посліду.

"Вироблену екологічно чистим способом електроенергію підприємство передає за "зеленим" тарифом в місто за мінусом електроенергії, яка йде на власні потреби заводу...", – підкреслила Коніна.

За її словами, виробництво електричної енергії на заводі здійснюється за допомогою двох модульних установок потужністю 1,5 МВт кожна. При цьому вироблений в реакторі газ через систему очищення від сірки надходить на когенераційні установки, які перетворюють його на електроенергію. Частина виробленої електроенергії використовується для власних потреб заводу, решта – передається в Херсонобленерго через побудовану заводом однотрансформаторну підстанцію потужністю 0,4/10 кВ.

Холдинг "Авангард" (Авангард) – одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу агрохолдингу "Укрлендфармінг" і експортує свою продукцію в 40 країн світу. "Укрлендфармінг" управляє найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею понад 500 тисяч гектарів.