16:47
12 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутня професія Медведєва. Сталоне планує замах на Додона
      Вєсті Кремля
      21:32, 11 червня
      Вєсті.UA: Приховане прохання Шуфрича до Зеленського. Штепа вийшла в люди
      Вєсті.UA
      20:00, 11 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      В "Укрлендфармінгу" Бахматюка хочуть збільшити потужності біогазового заводу на Херсонщині

      46 Читать новость на русском
      В "Укрлендфармінгу" Бахматюка мають намір за 3-5 років збільшити потужності біогазового заводу на Херсонщині в чотири рази
      В "Укрлендфармінгу" Бахматюка мають намір за 3-5 років збільшити потужності біогазового заводу на Херсонщині в чотири рази

      Найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в Україні під ТМ "Квочка" агрохолдинг "Авангард", що входить в структуру одного з найбільших агрохолдингів Європи – групи компаній "Укрлендфармінг", має намір в найближчі 3-5 років збільшити потужності біогазового заводу птахофабрики "Чорнобаївське" в Херсонській області в чотири рази.

      Про це в коментарі УНІАН повідомила керівник напрямку комунікацій агрохолдингу Маріанна Коніна. 

      "Птахофабрика "Чорнобаївське" агрохолдингу "Авангард" (входить у групу компаній "Укрлендфармінг") в Херсонській області розташована поруч з біогазовим заводом, який переробляє курячий послід на електроенергію. Перша черга побудована в 2016 році. Потенціал другої черги – в два рази більше. А потужність третьої черги планується ще в чотири рази більше першої, але передбачає додавання в реактори силосу та інших енергетичних рослин", – повідомила Коніна.

      Вона зазначила, що з допомогою біогазового заводу агрохолдинг мінімізує негативний вплив підприємств на навколишнє середовище. Тільки за перший рік експлуатації біогазовий завод переробив 57,3 тисяч тонн посліду. 

      "Вироблену екологічно чистим способом електроенергію підприємство передає за "зеленим" тарифом в місто за мінусом електроенергії, яка йде на власні потреби заводу...", – підкреслила Коніна.

      За її словами, виробництво електричної енергії на заводі здійснюється за допомогою двох модульних установок потужністю 1,5 МВт кожна. При цьому вироблений в реакторі газ через систему очищення від сірки надходить на когенераційні установки, які перетворюють його на електроенергію. Частина виробленої електроенергії використовується для власних потреб заводу, решта – передається в Херсонобленерго через побудовану заводом однотрансформаторну підстанцію потужністю 0,4/10 кВ.

      Холдинг "Авангард" (Авангард) – одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу агрохолдингу "Укрлендфармінг" і експортує свою продукцію в 40 країн світу. "Укрлендфармінг" управляє найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею понад 500 тисяч гектарів.

      blog_ava
      Як їсти авокадо: поради щодо вибору та приготування
      сьогодні
      9810
      Теги: Новини політики Новини України Олег Бахматюк Укрлендфармінг Ukrlandfarming
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Владислав Бухарєв, голова Служби зовнішньої розвідки
      сьогодні , 16:30 Хто такий Владислав Бухарєв, голова Служби зовнішньої розвідки
      Андрій Шляхтін 1438
      Чому суд заборонив SkyUp літати і що буде з їхніми польотами
      сьогодні , 16:08 Чому суд заборонив SkyUp літати і що буде з їхніми польотами
      Яніна Ткачук 922
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 07:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      5664
      Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику
      сьогодні , 16:00 Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику
      Юлія Михайлова 361
      Кремль крайне заинтересован поглотить Беларусь
      сьогодні , 15:05 Кремль крайне заинтересован поглотить Беларусь
      Злой Одессит 1603
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук