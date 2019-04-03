В УЛФ вважають, що детективи НАБУ мають особистісні мотиви в справі "ВіЕйБі банку"

Група компаній "Укрлендфармінг" звернулась із відкритою заявою з приводу публікації в "Економічній правді" щодо розслідування державними органами ситуації навколо "ВіЕйБі банку".

Заява опублікована на офіційному сайті "Укрлендфармінг".

"На жаль, в прес-службу ніхто із журналістів даного видання не звернувся за коментарем Олега Бахматюка, колишнього власника ВіЕйБі банку, щодо цього розслідування і не поцікавився правдивістю наведених в статті фактів.

Перш за все, ми маємо чітко заявити, що ця стаття є виключно маніпулятивною, має всі ознаки замовної і покликана негативно вплинути на репутацію персонально Олега Бахматюка. Разом із тим, Олег Бахматюк веде свою діяльність в рамках правового поля, його компанії визнані кращими роботодавцями в галузі і є найбільшими платниками податків – ми будемо захищати нашу репутацію всіма доступними способами.

Так звана "справа НАБУ проти ВіЕйБі банку" розслідується уже більше трьох років. Факти, які досліджує НАБУ, вже свого часу були досліджені СБУ та Національною поліцією, а справи за ними – закриті. Відкриття нових проваджень по вже закритих справах є повним порушенням законів "Маски-шоу стоп", які прийняла конституційна більшість в українському парламенті. Небажання детективів НАБУ і, очевидно, керівництва цього органу, виконувати закони і свідоме затягування справи (а справа знаходиться в НАБУ більше трьох років) наводить на думку про особистісні мотиви працівників цього органу.

Окремо звертаю увагу на факт, який перекрутили в своєму "розслідуванні" представники ЦПК. Справа проти ВІЕйБі банку була повторно відкрита після звернення громадянки Ірени Росс (в порушення законів "Маски-шоу стоп"). Але в так званих розслідуваннях чомусь про це не сказано. Як і замовчується той факт, що вищезгадана громадянка зараз знаходиться в розшуку і їй інкримінують шантаж працівників ВіЕйБі банку. Простіше кажучи, Ірена Росс вимагала гроші в обмін на те, що її громадська організація не буде проводити якісь акції. Якщо підсумувати цю історію, складається враження, що детективи НАБУ використовували шантажистку, щоб поновити справу проти банку.

Є ще один цікавий факт. В "розслідуванні" ЦПК вказана сума ніби-то завданих збитків в 1 млрд. грн. СЕО банку Олег Бахматюк ще рік тому звернувся до керівництва Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з пропозицією повернути всі борги банку, які виникли перш за все через політику НБУ, направлену на знищення всієї банківської системи України. На жаль, досі ніхто із представників НБУ чи Фонду не захотів сісти за стіл переговорів.

Таким чином виникає порочне коло, коли власник банку заявляє "я готовий повернути кошти", але ні НБУ, ні ФГВФО не хочуть шукати шляхи вирішення проблем. І на цьому фоні працівники НАБУ за незрозумілими мотивами, в порушення всіх законів, затягують справу, яка давно мала бути закритою згідно з чинним законодавством. Тим самим, ставиться під загрозу не лише репутація Олега Бахматюка, але й робота компанії, де працює більше 30 тисяч людей і яка продукує один відсоток ВВП країни.

Закликаємо "Економічну правду" опублікувати цю позицію і заявляємо про відкритість Олега Бахматюка до надання коментарів, які завжди можна отримати через прес-службу "Укрлендфармінг", – йдеться в заяві від "Укрлендфармінг".