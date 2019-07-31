В ЗСУ внесуть зміни до системи харчування

Збройні сили України планують відмовитися від компаній-аутсорсерів для організації харчування військових і почнуть наймати кухарів. Таке рішення схвалили в межах нової системи харчування, яку запустили в 2017 році.

Раціон військових збільшився з 32 до 396 позицій, повідомило Головне управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ. Електронний каталог дозволяє самостійно формувати меню. Додані свіжі фрукти, овочі, кава, соки, кисломолочні продукти та кондитерські вироби. На 40% збільшена норма м'яса.

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А ЗСУ ще й відмовляються від компаній-аутсорсерів і самостійно найматимуть кухарів.

В основу стандартів харчування ЗСУ ліг досвід миротворців, зокрема, армій країн НАТО. Так, відповідно до переліку продуктів, командир підрозділу за бажанням підлеглих може урізноманітнити раціон, виходячи з певної добової вартості харчування на одну людину і необхідної кількості калорій.

У 2019 році на нові стандарти харчування перейдуть ще 285 військових частин.