Вагітна Світлана Тарабарова зачарувала спільним фото з мамою

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка чекає на появу первістка, зачаровує милими знімками на Instagram-сторінці. Зірка показала знімки, зроблені з її мамою.

Світлана Тарабарова от-от вперше стане мамою. Від вагітності зірка отримує задоволення, що видно на чарівних світлинах з її блогу. Співачка активно показує свої будні, демонструючи округлий живіт.

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Допис, поширений користувачем @tarabarova 18 Сер 2018 р. о 1:46 PDT

Нещодавні фото Світлани Тарабарової вразили мережу. Зірка позувала перед камерою у літній сукні з темно-синім орнаментом. Світлана Тарабарова сплела волосся у буденну зачіску та відмовилась від макіяжу. В такому буденному образі вона була дуже схожа на свою маму, яка на знімку стояла поруч із донькою.

"Мама – безцінний вихователь наймолодших людей нашого світу за покликом серця і вже 45 років поспіль віддає всю себе, виховала не одне покоління! Вона завжди червоніє і дивується чуду, як дитина! Люблю неймовірно... Мрію бути схожою не неї зі своїми дітьми!" – прокоментувала світлини артистка.

Допис, поширений користувачем @tarabarova 19 Сер 2018 р. о 3:31 PDT

Нагадаємо, що вперше про очікування дитини Світлана Тарабарова повідомила в травні. Тоді співачка перебувала на 6 місяці вагітності. Батьком її дитини став музичний продюсер Олексій Боднар, з яким жінка перебуває у шлюбі з 2016 року.