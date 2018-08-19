Вагітна Світлана Тарабарова зачарувала спільним фото з мамою
Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка чекає на появу первістка, зачаровує милими знімками на Instagram-сторінці. Зірка показала знімки, зроблені з її мамою.
Світлана Тарабарова от-от вперше стане мамою. Від вагітності зірка отримує задоволення, що видно на чарівних світлинах з її блогу. Співачка активно показує свої будні, демонструючи округлий живіт.
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Нещодавні фото Світлани Тарабарової вразили мережу. Зірка позувала перед камерою у літній сукні з темно-синім орнаментом. Світлана Тарабарова сплела волосся у буденну зачіску та відмовилась від макіяжу. В такому буденному образі вона була дуже схожа на свою маму, яка на знімку стояла поруч із донькою.
"Мама – безцінний вихователь наймолодших людей нашого світу за покликом серця і вже 45 років поспіль віддає всю себе, виховала не одне покоління! Вона завжди червоніє і дивується чуду, як дитина! Люблю неймовірно... Мрію бути схожою не неї зі своїми дітьми!" – прокоментувала світлини артистка.
Нагадаємо, що вперше про очікування дитини Світлана Тарабарова повідомила в травні. Тоді співачка перебувала на 6 місяці вагітності. Батьком її дитини став музичний продюсер Олексій Боднар, з яким жінка перебуває у шлюбі з 2016 року.