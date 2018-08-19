19:23
19 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 17°C
  • середа
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Вагітна Світлана Тарабарова зачарувала спільним фото з мамою

430 Читать новость на русском
Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова / Фото із соцмереж

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка чекає на появу первістка, зачаровує милими знімками на Instagram-сторінці. Зірка показала знімки, зроблені з її мамою.

Світлана Тарабарова от-от вперше стане мамою. Від вагітності зірка отримує задоволення, що видно на чарівних світлинах з її блогу. Співачка активно показує свої будні, демонструючи округлий живіт.

Читайте також: Вагітна Світлана Тарабарова поділилась радісною звісткою

 

Нещодавні фото Світлани Тарабарової вразили мережу. Зірка позувала перед камерою у літній сукні з темно-синім орнаментом. Світлана Тарабарова сплела волосся у буденну зачіску та відмовилась від макіяжу. В такому буденному образі вона була дуже схожа на свою маму, яка на знімку стояла поруч із донькою. 

"Мама – безцінний вихователь наймолодших людей нашого світу за покликом серця і вже 45 років поспіль віддає всю себе, виховала не одне покоління! Вона завжди червоніє і дивується чуду, як дитина! Люблю неймовірно... Мрію бути схожою не неї зі своїми дітьми!" – прокоментувала світлини артистка. 

 

Нагадаємо, що вперше про очікування дитини Світлана Тарабарова повідомила в травні. Тоді співачка перебувала на 6 місяці вагітності. Батьком її дитини став музичний продюсер Олексій Боднар, з яким жінка перебуває у шлюбі з 2016 року. 

Теги: LifeStyle Новини України Зіркові мами Світлана Тарабарова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было
сьогодні, 19:00 Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было
Блог Медіа
Подорожі Україною: неймовірний Крим, в який варто поїхати після деокупації
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: неймовірний Крим, в який варто поїхати після деокупації
Наталя Сколоздра
Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
сьогодні, 16:00 Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
Михайло Подоляк
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 12:30 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 17699
"Укрзалізниця" і подорож у минуле: за кого нас мають?
сьогодні, 12:00 "Укрзалізниця" і подорож у минуле: за кого нас мають?
Блог Медіа
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук