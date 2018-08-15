Вагітна Валентина Хамайко відмовилася від участі у "Танцях з зірками"

Телеведуча Валентина Хамайко опублікувала відео, де повідомила, що не братиме участі у танцювальному проекті "Танці з зірками".

Валентина, яка чекає на малюка, заінтригувала глядачів, не передавши естафету нікому із зірок. Тому, хто стане 14-им зірковим учасником "Танців із зірками" залишається у таємниці.

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Допис, поширений Валентина Хамайко (@valentinakhamaiko) 15 Сер 2018 р. о 4:16 PDT

Наразі відомо, що у проекті беруть участь: Іраклі Макацарія, Маша Єфросиніна, Денис Беринчик, Аніта Луценко, Ігор Ласточкин, Слава Камінська, Павло Вишняков, Michelle Andradе, Микола Тищенко, Злата Огневич, Леся Никитюк, Оксана Марченко та Павло Зібров.

Нагадаємо, 2 сезон проекту "Танці з зірками" вийде на телеканалі 1+1 вже 26 серпня.