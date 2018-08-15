Вагітна Валентина Хамайко відмовилася від участі у "Танцях з зірками"
Телеведуча Валентина Хамайко опублікувала відео, де повідомила, що не братиме участі у танцювальному проекті "Танці з зірками".
Валентина, яка чекає на малюка, заінтригувала глядачів, не передавши естафету нікому із зірок. Тому, хто стане 14-им зірковим учасником "Танців із зірками" залишається у таємниці.
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Наразі відомо, що у проекті беруть участь: Іраклі Макацарія, Маша Єфросиніна, Денис Беринчик, Аніта Луценко, Ігор Ласточкин, Слава Камінська, Павло Вишняков, Michelle Andradе, Микола Тищенко, Злата Огневич, Леся Никитюк, Оксана Марченко та Павло Зібров.
Нагадаємо, 2 сезон проекту "Танці з зірками" вийде на телеканалі 1+1 вже 26 серпня.
Джерело: 24 Канал
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