Вакарчук прокоментував можливу участь у виборах президента України

Вокаліст відомої української рок-групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук проводить зустріч у Києво-Могилянській академії. На подію зібралося досить багато людей.

Про це він зазначив у ефірі 24 Каналу, передає кореспондент Єлизавета Герасимюк.

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Розпочалася зустріч з питання ректора навчального закладу. Він запитав чи планує Святослав Вакарчук брати участь у президентських перегонах.

"Я абсолютно пишаюся тим, що я прожив свої 42 роки так, що мене можна навіть потенційно включити у президентські рейтинги, тому що я жив своє життя достойно. Я жив його чесно, я заробляв свої гроші чесно", – зазначив співак.

До слова, відомий український співак та громадський діяч Святослав Вакарчук взяв участь у глобальній акції з вимогою звільнити з російського ув'язнення українського режисера Олега Сенцова.