ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику Єрмака Ростиславу Шурмі
Антикорупційний суд України ухвалив рішення про призначення запобіжного заходу ексзаступнику голови ОП Ростиславу Шурмі. Мовиться про розслідування справи про "зелений тариф".
Відповідну заяву 21 квітня зробили в НАБУ.
Актуально Ексзаступника голови ОП Шурму виключили зі складу наглядової ради Нафтогазу
Яку запобіжку обрали для Шурми?
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначається, що таке рішення стосується також власника мережі українських та іноземних компаній (близького родича колишнього заступника Керівника Офісу Президента України).
У відомстві уточнили, що остаточні деталі запобіжного заходу щодо Ростислава Шурми та його брата будуть визначені після їхнього затримання і доставлення до органу досудового розслідування.