2 жовтня мережа російських Z-воєнкорів вибухнула радісним трепетом – нібито окупанти скинули на український Вовчанськ, за який нині йдуть жорстокі бої, надпотужну вакуумну бомбу ОДАБ-9000. До своїх повідомлень вони активно кріпили відео потужного вибуху та дійсно пекельного полум'я.

Це підхопили й деякі популярні українські пабліки та навіть ЗМІ. У підсумку в мережі виникла певна паніка та вкотре почали ширитися заклики глибше зануритись до "помиральної ями". Проте незабаром самі ж росіяни спростували фейк про ОДАБ-9000, а слідом за ним все детально пояснили в ОТУ "Харків". 24 Канал розповідає, що відомо про бомбу ОДАБ-9000 та чи дійсно вона існує.

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Що за бомбу росіяни скинули на Вовчанськ

Виявилось, що бомба дійсно була, але не ОДАБ-9000, а її менша сестра – термобарична бомба "ОДАБ-1500", також дуже небезпечна, проте геть не унікальна.

Після того як інформаційний вакуум було заповнено і виявилось, що панікувати зарано, залишилось питання – а що ж це за ОДАБ-9000 і чи спроможні росіяни застосувати цей снаряд проти України.

Оперативне повідомлення ОТУ "Харків" щодо нібито застосування окупантами ОДАБ-9000:

Російські Z-воєнкори часто називають цей снаряд "Кузькіним батьком", віддаючи належне скандально відомій промові Хрущова в стінах ООН, коли радянський лідер не додумався ні до чого кращого, як гатити власним черевиком по трибуні та обіцяти показати світу "Кузькіну маму".

Цивілізований світ, не знайомий з цією російською ідіомою, був шокований та перетворив слова російського генсека на мем, відтоді радянські ядерні ракети та бомби неофіційно отримали відповідний неймінг.

Інший варіант найменування ОДАБ-9000 – "батько всіх бомб", це вже данина пошани американському снаряду GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast або MOAB. Останню абревіатуру напівжартома розшифровують саме як Mother Of All Bombs.

Потужність бомби – 11 тонн в тротиловому еквіваленті, радіус ураження — близько 140 метрів, часткові руйнування відбуваються на відстані до 1,5 кілометра від епіцентру.

Як бачимо, американський аналог програє ОДАБ-9000. Щоправда, MOAB американці використовували в бойових умовах, а росіяни гордяться лише тим, що написано у Вікіпедії.

Що таке ОДАБ-9000

ОДАБ-9000 або Об'ємно-детонувальна авіаційна бомба вагою 9 000 кілограмів – доволі відомий витвір росіян та популярний інструмент інформаційної війни. Цей снаряд вважають найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі, а його заявлена потужність визначається в 44 000 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Чи багато це? Дуже, бо весь фестиваль вогню на російському складі боєприпасів у Торопці дорівнював, за оцінками експертів, 200 000 кілограмів, тобто був приблизно лише в 5 разів потужніше. Нагадаємо, вибух спричинив землетрус у 2,8 бала, а вибухова хвиля поширилась на 300 кілометрів.

Але є одне але. ОДАБ-9000 – експериментальний боєприпас, який лише єдиний раз у далекому 2007 році випробували на полігоні.



Перше та останнє застосування ОДАБ-9000 / Колаж Defence Express

Тоді кадри з випробувань нової вакуумної бомби розлетілися по всій Росії й з ОДАБ-9000 почали стрімко ліпити черговий "аналоговнєт".

Чи могли росіяни скинути ОДАБ-9000 на Вовчанськ

З того часу про нього довго нічого не чутно й не видно. Експерти нині взагалі припускають, що ОДАБ-9000 – це фантом, якого не існує в реальності.

Проте, навіть якби він існував, його застосування в умовах сучасної війни викликає великі питання. Адже снаряд має дуже велику вагу – 9 000 кілограмів (на це натякає цифровий індекс у назві), а це означає, що звичайний штурмовик, який є носіям російських КАБів, з цим снарядом не впорається. На таке здатні лише великі бомбардувальники Ту-160, Ту-95, Ту-22М3.

Але, щоб скинути ОДАБ-9000, вони повинні підлетіти просто до місця бомбардування і відкрити себе ППО противника та його авіації. Ця ситуація робить для пілотів застосування ОДАБ-9000 квитком в один кінець. Це, до речі, ще один доказ того, що ніякого ОДАБ-9000 на Вовчанськ не скидали.

Для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано. Був використаний боєприпас меншої ваги та потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки",

– речник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев.

Також деякий час російські пропагандисти марили ще одним потенційним носієм ОДАБ-9000 – літаком Ту-16, також відомим як "Борсук". Цей старий літак скидав під час війни в Афганістані на тамтешні гори ФАБ-9000, тому легко міг підняти й ОДАБ тої самої ваги, але є одна проблема – нині цих літаків у Путіна просто немає. Літаки типу Ту-16 були зняті з озброєння ще у 1990-х і давно порізані на метал.



Бомбардувальник Ту-16 та ФАБ-9000 в музейній експозиції / Ілюстративне фото росЗМІ

Але дехто продовжує вірити в "аналоговнєтну" бомбу. Так, головний російський "косміт" Дмітрій Рогозін у 2023 році пропонував розв'язати проблему носія коштом ракети 50-метрової та 3000-тонної ракети "Союз". Бомбу він пропонував кріпити як боєголовку, проте його фантазії розвіялись разом із молекулами алкоголю в його організмі.



РН "Союз-2" з ФАБ-9000, пропорції збережені / Ілюстрація росЗМІ

Самі ж росіяни, які відійшли від інформаційного похмілля, пишуть, що це могла бути ОДАБ-1500 або старенька ФАБ-3000, детальний аналіз відео застосування снаряда дозволяє розгледіти в снаряда "крильця", тобто УМПК (Універсальний модуль планерування і корекції).

Про це детальніше читайте тут 3-тонні "цар-бомби" ФАБ-3000, якими Росія б'є по Україні: як з ними боротись і в чому загроза

Носіями цих потужних снарядів є Су-34. Ці літаки є доволі частими гостями в прифронтовій зоні та залишаються великою проблемою для ЗСУ.

Нагадаємо, що Україна досі не розв'язала проблему російських КАБів, які стали головною зброєю просування окупантів. Саме завдяки масовому застосуванню цих снарядів Росія має досі успіхи на фронті.