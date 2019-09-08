Чи дійсно Гонтареву збила машина: у яких справах її мають допитати

Днями в місті Лондоні сталася біда. Валерія Гонтарєва, яка давно живе в британській столиці, начебто потрапила під машину. За її словами, на пішохідному переході на неї наїхало авто, внаслідок чого, колишня голова Нацбанку опинилася у лікарні з переломами кісток стопи.

Гонтарєва пов’язала наїзд на себе із олігархом Коломойським, який, за її словами, раніше їй погрожував через націоналізацію "Приватбанку". І ось тепер, як твердить, колишня очільниця НБУ, Коломойський перейшов від погроз до справи. А тому, вона розраховує на наше співчуття, як жертви переслідування олігарха.

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Мені особисто хотілося б співчувати пані Гонтарєвій, але чомусь не виходить. По-перше, не все зрозуміло з цією аварією. Чи була вона насправді, а якщо була, то чи справді була умисною, як твердить колишня очільниця Нацбанку?

Бо, наприклад, Гонтарєва досі не опублікувала ані фото з місця ДТП, ані його відеозапису з камер спостереження. Щоб журналісти могли упевнитись в її словах, що аварія справді була і вона була умисна.

Тим більше, якщо аварія сталася в Лондоні, то британська поліція, на відміну від української досить швидко зможе встановити і винуватця аварії і чи був у нього умисел зашкодити Гонтарєвій. Але, наразі, ми нічого не чули від лондонських копів ані про затримання винуватця аварії, ані про спробу замаху на ексочільницю НБУ.

Бо, з іншого боку, цілком зрозуміло, що Валерія Гонтарєва хоче якомога довше залишатися у Великобританії, хай навіть і на лікарняному ліжку. Місяць тому, слідчі Генеральної прокуратури викликали її повісткою на допит, оскільки вона є фігурантом кримінальної справи про розкрадання двох мільярдів гривень державного Аграрного фонду, яке сталося ще на початку 2014 року.



Валерія Гонтарєва

Як це сталося? В останні тижні перебування Януковича при владі, його гаманець, а це молодий олігарх Сергій Курченко, вирішив непогано випотрошити державний бюджет. Зокрема, через свій вплив, Курченку вдалося нахилити керівництво Державного Аграрного фонду, щоб той вклав в його "Брокбізнесбанк" два мільярди гривень.

Щоправда, не в грошах, а в облігаціях внутрішньої державної позики. Отримавши облігації аграрного фонду, банк Курченка заклав їх у Нацбанку, взявши при цьому кредит у два мільярди гривень.

І буквально за пару тижнів з цими двома мільярдами Курченко втік до Росії, залишивши державу, точніше нас з вами з величезними збитками. Бо, величезна дірка з неповернутих Курченком коштів була погашена з наших податків.

Особливість цієї історії в тому, що брокером з цінних паперів, який закладав для Курченка ці облігації в Нацбанку була фірма Інвестиційний капітал Україна, або скорочено ICU, якою на той час керувала Валерія Гонтарєва.



Сергій Курченко

І яка прекрасно знала, що Курченко, закладаючи облігації Арагрного фонду під кредит, не збирався цей кредит повертати, а вже пакував валізи, щоб тікати до Росії. Але, тим не менше, пані Гонтарєва оформила для Курченка цю операцію, заробивши на цьому багатомільйонні брокерські комісійні.

І в 2014 році, після того, як за її участі були виведені кошти з одного з українських банків, Гонтарєва за протекцією Петра Порошенка ще й стала керівником НБУ, уявляєте цинізм ситуації?



Петро Порошенко

Відтак, місяць тому генеральна прокуратура публічно оголосила, що викликає Гонтарєву на допит по цій справі. Але, пані Валерія на нього не з’явилася, переказавши привіт слідчим і заявивши, що Лондон залишати не збирається – ось така законослухняна людина. Коли слідчі вирішили звернутися до суду, щоб її привести примусово, то ось, раптом, ексголова НБУ потрапила під машину.

Щоправда, не зовсім зрозуміло, чому вона не може приїхати в Україну з переламом ноги і наприклад, тимчасово, пересуватися на інвалідному візочку. Заразом, відчує все, що відчувають українці з обмеженими можливостями, які пересуваються нашими вулицями з чудовим в лапках безбар’єрним середовищем.

Тим більше, що Гонтарєва може знадобитися слідчим надовго. Адже, крім розкрадання двох мільярдів Аграрного Фонду, ексочільницю НБУ можуть також допитати у справі про масштабні оборудки із заставним майном збанкрутілих українських банків на суму у триста п’ятнадцять мільярдів гривень.

Пам’ятаєте, як кілька років тому Нацбанк під керівництвом Гонтарєвої ліквідував через банкрутство чи низьку ліквідність майже сімдесят банків? Їхні активи перейшли до рук держави і оцінювалися в майже чотириста мільярдів гривень.

Натомість, вартість всього цього заарештованого майна штучно занизили до дев’яноста мільярдів гривень і найбільш ласі шматки за смішними цінами розпродали близькому колу знайомих можновладців.

Наприклад, пентхаус в центрі Києва, що належав збанкрутілому банку "Хрещатик" і коштував близько мільйона доларів, був оцінений державними ліквідаторами в 100 тисяч доларів і проданий близьким до керівництва Нацбанку особам.



Валерія Гонтарєва в Нацбанку

Відтак, у слідчих ще дуже багато питань до Валерії Гонтарєвої і я б їй таки радив повертатися з Лондона до Києва. Бо, якщо і правда повірити в цю аварію та в підступність намірів Коломойського, то в СІЗО СБУ ексглаві НБУ буде точно безпечніше, ніж біля Букінгемського палацу, там її точно не зіб’є шалений водій на пішохідному переході.

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А ще вона принесе багато користі країні, розповівши всю правду про масштабну корупцію в часи двох попередніх президентів. А, можливо, і допоможе повернути виведені з країни мільярди.