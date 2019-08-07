Валютна лібералізація: з 8 серпня бізнес може купувати валюту в кредит – без обмежень

НБУ дозволив бізнесу з 8 серпня купувати іноземну валюту за кредитні гроші у гривні і без обмежень по сумі. З допомогою цього кроку валютної лібералізації підприємства зможуть працювати ефективніше і купувати необхідну для виконання власних зобов'язань валюту.

Про зміни у системі нагляду з боку Нацбанку за валютними операціями в Україні повідомили у прес-службі НБУ.

Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

Окрім дозволу на придбання валюти у кредит матимемо й іншу важливу зміну:

► Банки зобов'язані завершувати нагляд за експортними операціями впродовж 5 робочих днів з моменту отримання від НБУ інформації про зміну обслуговуючого банку в митній декларації клієнта.

Що це дасть? Це дозволить уникати подвійного контролю клієнтської операції, а отже – економитиме час та інші ресурси.

Нові валютні послаблення набувають чинності з 8 серпня 2019 року.

Національний банк продовжує програму з валютної лібералізації, орієнтуючись на макроекономічну ситуацію в країні: з початку 2019 року скасовано вже понад 30 валютних обмежень.

Раніше скасували, наприклад:

– Обов'язковий продаж валютних надходжень бізнесом.

– Попереднє резервування гривні для купівлі валюти.

– Обмеження на виведення дивідендів за кордон.

Банки з 5 серпня почали відкривати нові рахунки клієнтам, застосовуючи міжнародний номер рахунку IBAN: що це таке – у матеріалі 24 каналу.