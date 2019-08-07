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      Валютна лібералізація: з 8 серпня бізнес може купувати валюту в кредит – без обмежень

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      Валюту можна купувати в кредит без обмежень
      Валюту можна купувати в кредит без обмежень / Ілюстративне фото (pixabay)

      НБУ дозволив бізнесу з 8 серпня купувати іноземну валюту за кредитні гроші у гривні і без обмежень по сумі. З допомогою цього кроку валютної лібералізації підприємства зможуть працювати ефективніше і купувати необхідну для виконання власних зобов'язань валюту.

      Про зміни у системі нагляду з боку Нацбанку за валютними операціями в Україні повідомили у прес-службі НБУ.

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      Окрім дозволу на придбання валюти у кредит матимемо й іншу важливу зміну:

      Банки зобов'язані завершувати нагляд за експортними операціями впродовж 5 робочих днів з моменту отримання від НБУ інформації про зміну обслуговуючого банку в митній декларації клієнта.

      Що це дасть? Це дозволить уникати подвійного контролю клієнтської операції, а отже – економитиме час та інші ресурси.

      Нові валютні послаблення набувають чинності з 8 серпня 2019 року.

      Національний банк продовжує програму з валютної лібералізації, орієнтуючись на макроекономічну ситуацію в країні: з початку 2019 року скасовано вже понад 30 валютних обмежень. 
      Раніше скасували, наприклад:
      – Обов'язковий продаж валютних надходжень бізнесом.
      – Попереднє резервування гривні для купівлі валюти.
      – Обмеження на виведення дивідендів за кордон.

      Банки з 5 серпня почали відкривати нові рахунки клієнтам, застосовуючи міжнародний номер рахунку IBANщо це таке – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України НБУ Валюта Бізнес Гроші
      Джерело: 24 канал
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