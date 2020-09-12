Опозиційний лідер Світлана Тіхановська закликала ОМОН припинити насильство над жінками-протестувальницями. Вона обурилась та заявила, що силовикам буде соромно за свої вчинки.

Відповідну заяву опозиціонерки опублікували на телеграм-каналі "Пул первой". Тихановська зазначила, що дає шанс ОМОНівцям перейти на бік народу.

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"Я закликаю ОМОН зупинитися. Вам буде соромно за те, що ви робите сьогодні. Насильство, яке ви застосовуєте до жінок, – це обурливо", – написали на телеграм-каналі.

Вона попередила, що кожен, хто скоює злочини проти мирних демонстрантів і свого народу, понесе відповідальність.

У вас є шанс перейти на бік народу і не виконувати злочинних наказів,

– наголосила Тихановська.

Жорстокі затримання жінок у Білорусі: коротко

Приблизно 10 тисяч жінок зібрались на Марш у Мінську 12 вересня 2020 року. Вони висловлювали невдоволення через несправедливі вибори президента та насилля зі сторони силовиків.

Натомість ОМОНівці все одно почали жорстоко затримувати жінок. Кількох жінок заштовхали в мікроавтобус, інші учасниці заблокували його і не давали проїхати.

Вже за кілька годин учасниць Маршу не було. Усіх кинули в автозаки, а інші жінки проводжали автівки криками "Ганьба!".

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