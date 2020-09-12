Вам буде соромно: Тихановська закликала силовиків зупинити насилля над жінками
Опозиційний лідер Світлана Тіхановська закликала ОМОН припинити насильство над жінками-протестувальницями. Вона обурилась та заявила, що силовикам буде соромно за свої вчинки.
Відповідну заяву опозиціонерки опублікували на телеграм-каналі "Пул первой". Тихановська зазначила, що дає шанс ОМОНівцям перейти на бік народу.
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"Я закликаю ОМОН зупинитися. Вам буде соромно за те, що ви робите сьогодні. Насильство, яке ви застосовуєте до жінок, – це обурливо", – написали на телеграм-каналі.
Вона попередила, що кожен, хто скоює злочини проти мирних демонстрантів і свого народу, понесе відповідальність.
У вас є шанс перейти на бік народу і не виконувати злочинних наказів,
– наголосила Тихановська.
Жорстокі затримання жінок у Білорусі: коротко
- Приблизно 10 тисяч жінок зібрались на Марш у Мінську 12 вересня 2020 року. Вони висловлювали невдоволення через несправедливі вибори президента та насилля зі сторони силовиків.
- Натомість ОМОНівці все одно почали жорстоко затримувати жінок. Кількох жінок заштовхали в мікроавтобус, інші учасниці заблокували його і не давали проїхати.
- Вже за кілька годин учасниць Маршу не було. Усіх кинули в автозаки, а інші жінки проводжали автівки криками "Ганьба!".
Силовики жорстоко затримували жінок: відео