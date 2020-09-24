У Мінському коледжі швейного виробництва стався конфлікт між учнями та викладачами. Студенти хотіли піти додому швидше – вони боялися, що ввечері їх можуть затримати силовики. Керівництво відмовилося їх відпускати, двері з коледжу замкнули.

Учням не дозволяли вийти на вулицю, бо "може трапитися біда". Про це повідомляє білоруське видання tyt.by.

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Чому студенти хотіли піти

23 вересня приблизно о 14:20 кілька учнів попросили директора відпустити всіх о 14.00 – для того, аби вони мали можливість безпечно дістатися додому. Адже коледж розташований недалеко від центру, де розгортаються протести.

Ми боялися, що під вечір почнуться затримання. Телефонувати батькам, вони радили йти додому. Самі ми теж так вирішили,

– пояснила одна зі студенток.

За її словами, учні хотіли написати заяви про те, те самі несуть за себе відповідальність, адже більшість з них вже повнолітні. Натомість директор відповіла їм, "що в країні все добре, що потрібно сидіти на заняттях".

Двері в коледж замкнули

Студенти почекали до кінця пари та намагалися вийти з будівлі. Проте у холі стояла керівництво навчального закладу та кілька викладачів. Двері в коледж були замкнені.

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На відео видно, що учні намагаються з'ясувати, чому їх не випускають з будівлі. "Якщо нас заберуть (силовики – 24 канал), ви нас потім відрахуєте. Вам плювати на нашу безпеку", – прокоментував один зі студентів. Двері відкрили лише о 16.10, коли пари офіційно закінчилися.

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