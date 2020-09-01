Розтрощив знак "Україна" на Луганщині: вандала запроторили до в'язниці
Чоловіка, який розтрощив знак “Україна” біля КПВВ Станиця-Луганська засудили до 2 років позбавлення волі. До речі, це вже його 9 кримінальна справа.
Процесуальний керівник Луганської прокуратури повністю довів вину вандала. Про це повідомила пресслужба прокуратури області. Також опубліковане рішення Біловодського районного суду.
Деталі скоєного злочину
- Слідчі з'ясували, що у липні 2020 року 52-річний чоловік умисно зруйнував знак "Україна" біля контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Скоїв це з мотивів явної неповаги до суспільства.
- Вандал був напідпитку і грубо порушував громадський порядок.
- Зі слів прокуратури, вандал на зауваження перехожих не реагував.
- Збиток від зруйнованого знака оцінили у 3150 гривень. Суд зобов'язав чоловіка їх компенсувати.
- Зауважимо, що зловмисник вже був раніше судимий за хуліганство.
Як вандал пояснив свої дії
Вандал свою вину визнав. Він розповів правоохоронцям, що того дня хотів потрапити в Луганськ. Проте не зміг перетнути контрольно-пропускний пункт, адже не мав при собі документів. За словами чоловіка, це і стало причиною акту вандалізму.
Реакція суду на зізнання обвинуваченого
Суд врахував зізнання вандала. Проте через те, що чоловіка раніше 9 разів притягували до кримінальної відповідальності, суд призначив обвинуваченому реальне покарання. А саме – 2 роки позбавлення волі та компенсація збитків, завданих державі. На думку судді, виправлення поведінки чоловіка можливе лише в ізоляції його від суспільства.
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