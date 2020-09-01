Чоловіка, який розтрощив знак “Україна” біля КПВВ Станиця-Луганська засудили до 2 років позбавлення волі. До речі, це вже його 9 кримінальна справа.

Процесуальний керівник Луганської прокуратури повністю довів вину вандала. Про це повідомила пресслужба прокуратури області. Також опубліковане рішення Біловодського районного суду.

Деталі скоєного злочину

Слідчі з'ясували, що у липні 2020 року 52-річний чоловік умисно зруйнував знак "Україна" біля контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Скоїв це з мотивів явної неповаги до суспільства.

Вандал був напідпитку і грубо порушував громадський порядок.

Зі слів прокуратури, вандал на зауваження перехожих не реагував.

Збиток від зруйнованого знака оцінили у 3150 гривень. Суд зобов'язав чоловіка їх компенсувати.

Зауважимо, що зловмисник вже був раніше судимий за хуліганство.

Як вандал пояснив свої дії

Вандал свою вину визнав. Він розповів правоохоронцям, що того дня хотів потрапити в Луганськ. Проте не зміг перетнути контрольно-пропускний пункт, адже не мав при собі документів. За словами чоловіка, це і стало причиною акту вандалізму.

Реакція суду на зізнання обвинуваченого

Суд врахував зізнання вандала. Проте через те, що чоловіка раніше 9 разів притягували до кримінальної відповідальності, суд призначив обвинуваченому реальне покарання. А саме – 2 роки позбавлення волі та компенсація збитків, завданих державі. На думку судді, виправлення поведінки чоловіка можливе лише в ізоляції його від суспільства.

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