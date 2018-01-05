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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вандали пошкодили сидіння у першому рейсі оновленого електропоїзда Львів – Здолбунів

17:37, сьогодні 1649 Читать новость на русском
Вагон поїзда Львів – Здолбунів
Вагон поїзда Львів – Здолбунів

Після повернення на маршрут після капітального ремонту та модернізації електропоїзда ЕР9т №746 Львів–Здолбунів, вандали в перший же день пошкодили там сидіння.

В одному з вагонів невідомі особи пошкодили сидіння. Про це повідомляє Львівська залізниця.

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Пошкоджені місця в поїзді

"Загалом впродовж минулого року у регіональній філії "Львівська залізниця" було зафіксовано 17 випадків пошкодження, розукомплектування, псування та крадіжок елементів моторвагонного рухомого складу. За цими фактами відкрито 15 кримінальних проваджень. Загальна сума збитків із урахуванням витрат залізниці на ремонт та відновлення пошкоджених частин становить понад 122 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні.

Теги: Новини України залізниця Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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