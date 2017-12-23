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Новий "вантажах 200" бойовиків "ЛНР": у мережі з'явились фото

00:08, сьогодні 3739 Читать новость на русском
"Вантажах 200" бойовиків "ЛНР": у мережі з'явились фото / depo.ua

На Донбасі ліквідовано бойовика терористичної "ЛНР" Андрія Смірнова. Окрім того, не стало терориста Максима Коротуна.

Про це повідомив блогер з ніком Necro Mancer на своїй сторінці у Twitter.

У зоні АТО було ліквідовано бойовика "ЛНР" Андрія Смирнова. Чоловік родом з міста Голубівка (колишня назва – Кіровськ), що на Луганщині. Він був командиром незаконного збройного формування "Призрак".

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Також блогер опублікував фото ще одного бойовика Максима Коротуна, який загинув внаслідок необережного поводження з гранатою. Бойовик народився у селі Хороше Луганської області. У соцмережах повідомляють, що у Коротуна залишилася дружина і дитина.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Луганськ Новини Росії Жертви
Джерело: 24 Канал
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