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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

У Росії озвучили умову для повернення у СЦКК

23:45, 23 грудня 1293 Читать новость на русском
У Росії розповіли, на яких умовах повернуться у СЦКК
У Росії розповіли, на яких умовах повернуться у СЦКК

Росія може повернутися до Спільного центр контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін, якщо СЦКК стане дієздатним органом.

Таку заяву зробив перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич, пишуть "РИА Новости".

"Думаю, що варіанти повернення російських офіцерів до СЦКК цілком можуть бути реалізовані. Зрозуміло, за однієї умови. Йдеться про перетворення цього центру в реальний чинний інструмент контролю за ситуацією на Донбасі", – заявив він.

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Клінцевич додав, що офіцери ЗС РФ повинні не лише числитись у СЦКК, а визначати роботу центру поряд з усіма іншими його учасниками.

В Європі розуміють, що без Росії, як одного з гарантів мінського процесу, мирного врегулювання внутрішньоукраїнської кризи в принципі неможливо,
– переконаний заступник голови комітету Ради Федерації.

До слова, Польща засудила виведення російських офіцерів з Донбасу. А в Німеччині вихід російських офіцерів з СЦКК назвали "абсолютно неправильним сигналом". Крім того, повернути росіян на Донбас вимагає і Франція.

Також президент Росії Володимир Путін обговорив по телефону з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання відновлення повноцінної роботи СЦКК.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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