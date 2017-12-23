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Польща засудила виведення російських офіцерів з Донбасу

19:52, 23 грудня 817 Читать новость на русском
Російські офіцери з СЦКК на Донбасі
Російські офіцери з СЦКК на Донбасі / Соцмережі

У Польщі серйозно занепокоїлися ескалацією конфлікту на Сході, оскільки упродовж року кількість порушень "режиму тиші" суттєво збільшилася. Крім того, наша західна сусідка наголошує, що напруження зросло після виведення російських офіцерів з регіону.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті польського МЗС.

Читайте також: Українська сторона в СЦКК хоче повернути росіян на Донбас

"Польща як другий найбільший контингент у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі серед усіх країн Євросоюзу вважає, що через вихід росіян зі Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК), який ваідбувся 19 грудня, підривається безпека спостерігачів місії та відбувається обмеження їхніх можливостей. Ми твердо віримо, що російська сторона вирішить негайно повернутися в СЦКК", – наголошують польські дипломати

Нагадаємо, раніше у Німеччині вихід російських офіцерів з СЦКК назвали "абсолютно неправильним сигналом". Крім того, повернути росіян на Донбас вимагає і Франція.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія ОБСЄ Європа Євросоюз Польща
Джерело: 24 Канал
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