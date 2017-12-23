Росіяни на Донбасі: Макрон і Меркель оприлюднили спільне бачення

Канцлер Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон наголошують, що останнім часом почастішали випадки порушень "режиму тиші" на Донбасі. Крім того, вони закликали до найшвидшої реалізації мирного врегулювання конфлікту та вважають вихід з СЦКК російський військових абсолютно неправильним.

Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів, яку було опубліковано на офіційному сайті уряду Німеччини.

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Канцлер Меркель та президент Макрон закликали до негайних і перевірених кроків щодо стабілізації припинення вогню. Варто нагадати і про попередні угоди про захист цивільної та важливої ​​інфраструктури. Як вираження поваги до суверенітету та територіальної цілісності України необхідно реалізувати повне здійснення мінських угод. Немає альтернативи виключно мирному врегулюванню конфлікту,

– підкреслюється у документі .

Крім того, Макрон і Меркель закликають до стійкого та всебічного припинення вогню у майбутньому, в тому числі і на майбутні свята, та до реалізації прискорення процесу обміну полоненими, про який домовилася Тристороння контактна група у Мінську.

"Франція та Німеччина також вимагають повернення російських офіцерів до "Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), який відіграє дуже важливу роль у підтримці спостерігачів ОБСЄ та угодах щодо припинення вогню", – зауважили європейські лідери.

Також речниця федерального уряду Німеччини Ульріке Деммер назвала вихід росіян з СЦКК "абсолютно неправильним сигналом".

Нагадаємо, 19 грудня Росія припинила участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Причиною рішення став запланований з 1 січня 2018 року новий порядок в'їзду в Україну громадян Росії, в тому числі введення попереднього електронного повідомлення про намір відвідати країну.



20 грудня всі російські офіцери СЦКК покинули територію України. Крім того, вийшли з окупованих територій і українські спотерігачі, щоправда все ж залишилися на Донбасі для виконнаня завдань.