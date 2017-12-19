Слідом за Росією українські спостерігачі покинули окуповану територію, – Генштаб ЗСУ

19 грудня українські представники у Спільному центрі контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії зіткнення сторін (СЦКК) покинули окуповані території . Сталося це після того, як російські офіцери повністю покинули зону АТО.

Про це сповістив заступник начальника управління зі зв'язків з громадськістю Генерального штабу Збройних сил України Юзеф Венскович, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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"З тимчасово окупованих територій в 10:30 ранку колона зі спостерігачами СЦКК вийшла на підконтрольну Україні територію та прибула в Соледар, де розміщується СЦКК. Відповідно, українська сторона продовжує нести службу та виконувати свої обов'язки, а росіяни, як вони заявляли раніше, планують покинути територію України", – зауважив він.

За словами представника Генштабу, Росія, як сторона конфлікту на Донбасі, несе повну відповідальність за розвиток ситуації безпеки.

Крім того, як зауважив військовослужбовець, росіяни є відповідальними за забезпечення безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ і на території, яка тимчасово перебуває під контролем бойовиків.

"Українські військовослужбовці й надалі співпрацюватимуть з СММ ОБСЄ, виконуватимуть свої завдання зі спостереження та фіксації порушень мінських домовленостей", – додав Венскович.

Нагадаємо, 19 грудня Росія припинила участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Причиною рішення став запланований з 1 січня 2018 року новий порядок в'їзду в Україну громадян Росії, в тому числі введення попереднього електронного повідомлення про намір відвідати країну.



Раніше в ОБСЄ заявили, що Росія більше не має наміру брати участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Відтак, російське міністерство оборони направило листа, в якому зазначається, що вони хочуть відкликати своїх офіцерів з Донбасу, які перебувають тут офіційно.



Як згодом наголосили у ЗСУ, після того, як Росія вирішила відкликати своїх офіцерів зі Спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії зіткнення сторін (СЦКК) на Донбасі, Україна буде вимушеною вивести своїх спостерігачів з окупованої території