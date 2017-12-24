Вантажівка в'їхала у літак в аеропорту Індонезії: очевидці публікують фото
В аеропорту індонезійського міста Медан стався неприємний інцидент за участю вантажівки та пасажирського літака Boeing.
Як інформує місцеве видання The Straits Times, у момент інциденту на борту лайнера перебувало 163 пасажири.
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Літак сінгапурської авіакомпанії SilkAir саме готувався до злету. Він мав виконувати рейс MI 233 з Медана до Сінгапура.
Однак через інцидент рейс було затримано на понад 12 годин.
Один із очевидці у своєму Twitter опублікував фото, на якому нібито на корпусі літака помітна чимала вм'ятина.
Я чув, що Boeing авіакомпанії SilkAir зіткнувся з наземним транспортним засобом, перебуваючи на стоянці в аеропорту Медана,
– написав користувач.
За даними місцевих ЗМІ, пошкоджений літак відправили на ремонт, а усіх, хто мав ним летіти доставили до Сінгапура резервним бортом.
Дивіться відео про аварію з літаком в аеропорту Медана:
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