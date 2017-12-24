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Вантажівка в'їхала у літак в аеропорту Індонезії: очевидці публікують фото

10:23, сьогодні 608 Читать новость на русском
В аеропорту Індонезії вантажівка в'їхала в літак
В аеропорту Індонезії вантажівка в'їхала в літак / Getty images

В аеропорту індонезійського міста Медан стався неприємний інцидент за участю вантажівки та пасажирського літака Boeing.

Як інформує місцеве видання The Straits Times, у момент інциденту на борту лайнера перебувало 163 пасажири.

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Літак сінгапурської авіакомпанії SilkAir саме готувався до злету. Він мав виконувати рейс MI 233 з Медана до Сінгапура.

Однак через інцидент рейс було затримано на понад 12 годин.

Один із очевидці у своєму Twitter опублікував фото, на якому нібито на корпусі літака помітна чимала вм'ятина.

Я чув, що Boeing авіакомпанії SilkAir зіткнувся з наземним транспортним засобом, перебуваючи на стоянці в аеропорту Медана,
– написав користувач.

За даними місцевих ЗМІ, пошкоджений літак відправили на ремонт, а усіх, хто мав ним летіти доставили до Сінгапура резервним бортом.

Дивіться відео про аварію з літаком в аеропорту Медана:

Теги: Аварії та ДТП Сінгапур Індонезія авіація
Джерело: 24 Канал
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