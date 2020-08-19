Вартість разової візи для в'їзду до України зменшена з 85 доларів до 20. Уряд України пішов на такий крок, аби збільшити туристичний потік у 2 – 2,5 рази.

Е-візи подешевшали у 4 рази

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 19 серпня, інформує 24 канал.

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Замість е-візи, що коштувала 85 доларів, пропонують:

Одноразову е-візу за 20 доларів.

Дворазову е-візу вартістю 30 доларів.

Оформити термінову е-візу можна всього за 1 день

Також у туристів є вибір – оформлювати візу у звичайному порядку чи в терміновому. За термінове оформлення доведеться заплатити удвічі більше.

Скоротили й терміни оформлення: звичайна процедура займе 3 дні, термінова – всього лиш 1 день.

Зверніть увагу! До цього часу е-віза коштувала 85 доларів для громадян 48 країн світу.



Коротко про зміни щодо е-віз / Інфографіка МЗС України

У 2019 році було оформлено 35 тисяч віз

Як повідомляють у МЗС, у 2019 році було оформлено 35 тисяч електронних віз вартістю майже 3 мільйони доларів. Здешевшання віз скоротить прибутки. Проте, сподіваються в уряді, їх вдасться компенсувати за рахунок збільшення попиту.