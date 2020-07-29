За два місяці до офіційного старту місцевих виборів колишній голова ЛОДА розгорнув у Львові масштабну рекламну кампанію.

Орієнтовна вартість рекламної кампанії Олега Синютки лише у сегменті зовнішньої реклами становить 2,2-2,5 мільйони гривень в місяць. Такі висновки можна зробити, порівнявши загальну кількість рекламних площин із середньоринковою вартістю зовнішньої реклами у Львові, пише ZAXID.NET.

У львівському осередку партії "Європейська солідарність", який очолює Олег Синютка, запевняють, що ця рекламна кампанія покликана популяризувати саме партію, а не Синютку, і оплачена з партійних рахунків.

Реклама з'явилася до початку виборчої кампанії

Білборди і сітілайти з рекламою Синютки з’явилися у Львові на початку липня, хоча офіційно виборча кампанія стартує лише 5 вересня. Сам Олег Синютка також наразі публічно не заявив про участь у виборах, проте гасло його кампанії "Без Львова немає України!" практично усі спостерігачі сприйняли як намір поборотися за посаду мера Львова.

Масштаби розгорнутої рекламної кампанії Олега Синютки такі, що на її тлі білборди кількох інших кандидатів практично не помітні. За підрахунками ZAXID.NET, у нього є близько 230 стандартних білбордів і сітілайтів, понад 20 так званих "арок" (реклама над основними виїздами і магістральними трасами навколо Львова), а також близько 10 нестандартних рекламних форм.

Вартість реклами Синютки

За словами опитаних виданням топ-менеджерів рекламних фірм, вартість оренди стандартного бігборда зараз становить 7-8 тисяч гривень в місяць, сітілайт – близько 4 тисяч гривень, рекламна "арка" на трасі обійдеться у 22 тисячі гривень.

Натомість вартість нестандартних банерів (наприклад, на глухих стінах будинків) може сягати 30 тисяч гривень і вище.

Виходячи з цих цифр, загальну вартість зовнішньої реклами Олега Синютки можна оцінити у 2,2-2,5 мільйона гривень, – повідомляють журналісти.

Звичайно, існують знижки за обсяг замовленої реклами, але такого обсягу реклами не може забезпечити жоден з існуючих операторів ринку. З іншого боку, ніхто зараз не хоче особливо знижувати ціни – по-перше, далося взнаки падіння обсягів реклами під час карантину, по-друге – всі розуміють, що на виборах політики готові платити,

– розмірковує на умовах анонімності топ-менеджер однієї з провідних львівських компаній зовнішньої реклами.

Втім рекламними конструкціями володіють не лише спеціалізовані компанії, тому принаймні кілька бігбордів могли дістатися Синютці безкоштовно від соратників по партії – наприклад, замість багаторічної реклами ресторану "Королівська пивоварня", що належить депутатові Львівської міськради Григорію Козловському, на вулиці Стрийській тепер висить реклама Синютки.

ZAXID.NET не вдалося отримати коментар Олега Синютки з приводу вартості рекламної кампанії і джерел її фінансування – протягом дня він не відповідав на телефонні дзвінки.

Керівник секретаріату Львівської територіальної організації партії "Європейська солідарність" Віталій Корецький у розмові із ZAXID.NET відмовився оцінювати вартість цієї рекламної кампанії, проте запевнив, що її оплатила партія. Він також підкреслив, що масова поява таких бігбордів не означає, що Олег Синютка планує йти на вибори міського голови Львова. "Це просто політична реклама політичної партії і все", – заявив Віталій Корецький.

За даними соціологів, станом на липень колишній голова ЛОДА і народний депутат Олег Синютка з результатом близько 14% входить у трійку найпопулярніших ймовірних кандидатів на посаду міського голови Львова, поступаючись одному із лідерів ВО "Свобода" Русланові Кошулинському (18%) і чинному мерові Андрієві Садовому (38%).