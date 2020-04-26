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      Вартість проїзду в маршрутках може зрости: які наслідки тривалого простою транспорту

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      Вже понад місяць українці живуть без маршруток. За мікроавтобусами вже навіть скучили, якщо вірити соцмережам. А приватні перевізники тим часом взагалі не впевнені у своєму поверненні.

      Сергій Волошин водить маршрутку Кропивницьким вже три роки. Розповів 24 каналу, що отримував "мінімалку", проте на життя вистачало. Карантин змінив усе. Тепер з колегами вже місяць у неоплачуваній відпустці.

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      Утім, місцева влада не в кращому становищі, адже коштів на відшкодування витрат у бюджеті немає. Зараз у Кропивницькому працює лише комунальний транспорт і той за перепустками.

      У Львові маршрутки у режимі спецперевезень ще потроху катаються. Утім, перевізники кажуть, з останніх сил.

      Фактично, це вже третій тиждень і кожного разу ми не можемо зібрати кошти навіть на паливо. Не говорячи вже про зарплату водіям,
      – заявив голова правління АТП-14630 Ігор Самардак.

      "Наші ресурси вже вичерпані, автобуси навіть нема за що ремонтувати", – директор підприємства "Успіх-БМ" Юрій Мельник.

      Львів робить ставку на комунальний транспорт. Там нині працює тільки половина водіїв, але після карантину обіцяють повноцінне повернення до роботи. "Зараз місто планує закупити 100 великих нових автобусів і у нас буде дуже велика потреба у нових водіях", – додав начальник Львівського міського управління транспорту Орест Олеськів.

      А от чи вийдуть приватні перевізники з карантину у тому ж вигляді – питання складне. При чому стосується це усієї України.

      Нам доведеться знов ж таки починати з непопулярних рішень. Це і тарифна політика, її перегляд, і владі, на моє переконання, треба задуматися про компенсацію пільгових перевезень,
      – заявив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

      Про це кажуть і експерти. Мовляв, ціна проїзду у приватних перевізників може підскочити – захочуть відбити тривалий простій.

      Це ж стосується і Києва. Столиця, яку взагалі важко уявити без маршруток, скоріш за все не побачить і половини від їх кількості докарантинного періоду. А от чи витримає комунальний транспорт таке навантаження – невідомо.

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      Тим часом, коли громадський транспорт повноцінно повернеться на українські дороги – сказати важко. В уряді кажуть, запускати перевізників планують поступово і не раніше другої половини травня.

      Що відомо про роботу транспорту в Україні?У період карантину міжміське і міжрегіональне транспортне сполучення практично повністю припинене. Міський транспорт тимчасово не їздить у деяких містах, втім у більшості він таки працює, але з доволі жорсткими обмеженнями.

      Наприклад, метро не працює взагалі, а от маршрутки, трамваї, тролейбуси тощо мають жорсткі обмеження щодо кількості людей, які можуть користуватися транспортом. Подекуди це можуть бути навіть лише конкретні категорії громадян.

      карантин, обмеження в Україні
      Які карантинні обмеження діють в Україні / інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини Кропивницького Новини Києва Новини Львова Транспорт Новини політики Карантин в Україні 2020 Новини України
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