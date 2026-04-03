"Смерть забрала обох": у Луцьку попрощалися з воїнами, які загинули в одному бою

У четвер, 2 квітня, у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося прощання з військовими Василем Колошнюком та Назарієм Тарнавським. Вони були добровольцями й служили в складі 413-го окремого полку безпілотних систем "РЕЙД".

Про полеглих бійців та прощання з ними розповіли на Суспільному.

Що відомо про загиблих воїнів?

Заступник командира полку, у якому служили військові, Маркіян Яценюк, розповів журналістам, що вони полягли під час одного бою після ураження їхньої позиції.

Назар намагався врятувати Василя. Тому смерть забрала обох,

– поділився Маркіян Яценюк.

Василь Колошнюк, на позивний "Ворон», залишив без батька трьох дітей. Він народився в селі Колона Павлівської громади. Ще на початку повномасштабної війни Василь приєднався до лав ЗСУ.

Родичка загиблого, Ірина, підкреслила, що Василь був дуже хорошим воїном, який боровся за мирне небо над нами. У нього залишилися також дружина, сестра й мама.

Назарій Тарнавський родом із села Старики Берестечківської громади. Він жив і вчився у Луцьку, був громадським активістом.

Знайома Назарія, Христина, поділилася спогадами про воїна з часів спільної роботи в Молодіжній раді Волині. Тоді, за словами дівчини, вони перетиналися на національно-патріотичних заходах. Назар же "організовував багато потужних подій для молоді".

На початку свого військового шляху Назарій служив у складі батальйону "Вовки да Вінчі". Побратими розповіли, що ще до повномасштабного вторгнення хлопець поїхав у добровольчий корпус, де здобував військовий досвід, а також брав участь у бойових діях.

Обидва бійці загинули під час виконання бойового завдання в Запорізькій області 27 березня 2026 року. На церемонії прощання в храмі лунали слова вдячності за службу й відданість Україні.

Прощання з воїнами у Луцьку: дивіться відео Суспільного

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїнів, які віддали своє життя за Україну. Честь і слава Героям!

