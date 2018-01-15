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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ватажки "ДНР" заборонили бюджетникам виїжджати на територію України, – джерело

15:43, сьогодні 469 Читать новость на русском
Бюджетникам з
Бюджетникам з "ДНР" заборонили виїжджати в Україну / beztabu.net

З працівників бюджетних організацій на окупованій території Донецької області збирають зобов’язання не виїжджати на територію України.

Про це 24 Каналу повідомило джерело з Донецька.

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"Привіт з Північної Кореї. Всім бюджетним організаціям прийшли приписи – зібрати зобов'язання не виїжджати на територію України. Для фільтрації на пунктах пропуску вже стоять вагончики МДБ і всіх розвертають", – повідомив співрозмовник.

За його словами, вже ходять чутки, що наступним етапом введуть заборону військовозобов'язаним залишати територію "ДНР".

"У "комісарів" кадровий голод – всі грамотні фахівці звалили, а "швондери і шарікови" тільки віджимати і здатні – ось тільки нічого. А тут ще "ЕрЕфія" скоротила фінансування і розіслала розпорядження "міністрам" – вишукати резерви", – повідомляє джерело.

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Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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