Напередодні один з підозрюваних у нападі на активістку Катю Гандзюк Ігор Павловський заявив, що давав неправдиві свідчення через погрози на його адресу та на адресу його доньки. Також він вказав, що замовником злочину є голова Херсонської облради Владислав Мангер. Він зараз перебуває під вартою – і це важливий момент у справі.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова громадської організації "Автомайдан" Віталій Устименко. І додав, що це набагато спрощує процесуальні дії.

До теми Павловський брехав, бо йому погрожували, – активіст про те чому підозрюваний "заговорив"

Так сама можливість тиску на свідків – нівелюється. Цього б не було, якби Мангер тривалий час не перебував під вартою,

– вважає Устименко.

Чому зараз Павловський вирішив свідчити?

Активіст вважає, що Павловському не залишилось нічого іншого, крім як піти назустріч слідству. Вчора він вибачився перед матір'ю Каті. Він думає, що Павловський готовий до кінця співпрацювати зі слідством.



У нього не залишилось іншого варіанту. Важливо, щоб він зараз не змінював свої заяви,

– наголосив Устименко.

Відтак, якщо Павловський співпрацюватиме зі слідством і свідчитимете правдиво, то це покращить його становище в майбутньому. Тоді він може уникнути безпосереднього покарання як людина, яка замовчувала злочин.

Справа про вбивство Катерини Гандзюк: основне

З моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк минуло понад 2 роки. Її облили сірчаною кислотою, а через 3 місяці лікування з хімічними опіками, вона померла в лікарні.

Справу досі розслідують, виконавці – за ґратами, але поки відповідальність не понесли замовники нападу. Причиною трагедії називають діяльність активістки, зокрема боротьбу з корупцією серед чиновників Херсонщини.

Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський 1 жовтня заявив, що ініціатором нападу був глава Херсонської облради Владислав Мангер. За словами підозрюваного, Мангер замовив вбивство Сергію Торбіну.

Дивіться повністю відео розмови з Віталієм Устименко: