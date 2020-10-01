Павловський брехав, бо йому погрожували, – активіст про те чому підозрюваний "заговорив"
Один з підозрюваних у нападі на активістку Катю Гандзюк Ігор Павловський вказав, що замовником злочину є голова Херсонської облради Владислав Мангер. Зараз він під вартою і ймовірно це розв'язало йому язик.
Про це в ефірі 24 каналу говорив громадський активіст та журналіст Сергій Нікітенко.
Важливо Замовником вбивства Гандзюк був Мангер, – фігурант справи Павловський
За словами активіста, це не настільки важливо, що Павловський знову назвав Магнера замовником вбивства. Цікавішим моментом є те, що у грудні 2019 року під час судового засідання Павловський збрехав і сьогодні він пояснив, чому.
Він збрехав, бо йому погрожували. В принципі, якраз це і важливо. Він може давати покази і в основній справі,
– вважає Нікітенко.
Павловському ще у 2019 році змінили підозру – спершу він був одним із ймовірних організаторів. Потім її змінили на "приховування злочину". Він фактично визнав вину і просить прокурора укласти з ним угоду.
Водночас Нікітенка не знає причину, чому Павловський почав додавати деталі до слідства. Можливо, він почав "говорити", бо йому потрібно було це однаково коли-небудь зробити.
Розслідування вбивства Катерини Гандзюк: основне
- З моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк минуло понад 2 роки. Її облили сірчаною кислотою, а через 3 місяці лікування з хімічними опіками, вона померла в лікарні.
- Справу досі розслідують, виконавці – за ґратами, але поки відповідальність не понесли замовники нападу. Причиною трагедії називають діяльність активістки, зокрема боротьбу з корупцією серед чиновників Херсонщини.
- Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський 1 жовтня заявив, що ініціатором нападу був глава Херсонської облради Владислав Мангер. За словами підозрюваного, Мангер замовив вбивство Сергію Торбіну.