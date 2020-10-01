Один з підозрюваних у нападі на активістку Катю Гандзюк Ігор Павловський вказав, що замовником злочину є голова Херсонської облради Владислав Мангер. Зараз він під вартою і ймовірно це розв'язало йому язик.

Про це в ефірі 24 каналу говорив громадський активіст та журналіст Сергій Нікітенко.

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За словами активіста, це не настільки важливо, що Павловський знову назвав Магнера замовником вбивства. Цікавішим моментом є те, що у грудні 2019 року під час судового засідання Павловський збрехав і сьогодні він пояснив, чому.

Він збрехав, бо йому погрожували. В принципі, якраз це і важливо. Він може давати покази і в основній справі,

– вважає Нікітенко.

Павловському ще у 2019 році змінили підозру – спершу він був одним із ймовірних організаторів. Потім її змінили на "приховування злочину". Він фактично визнав вину і просить прокурора укласти з ним угоду.

Водночас Нікітенка не знає причину, чому Павловський почав додавати деталі до слідства. Можливо, він почав "говорити", бо йому потрібно було це однаково коли-небудь зробити.

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