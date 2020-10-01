Вбивство Гандзюк: фігурант справи Павловський заявив, що замовником вбивства був Мангер
Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський 1 жовтня заявив, що ініціатором нападу був глава Херсонської облради Владислав Мангер. За словами підозрюваного, Мангер замовив вбивство Сергію Торбіну.
Павловський заявив про це під час онлайн-засідання Приморського суду Одеси, повідомляє 24 канал.
До речі Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Павловський визнав свою провину
Що сказав Павловський у суді
Він зазначив, що під час кількох розмов з організатором нападу Олексієм Левіним той згадував "Миколайовича" у зв'язку з ситуацією. Пізніше він зробив висновок, що мовиться саме про Мангера.
Левін тоді говорив, що треба щось зробити з Гандзюк. Враховуючи все це, я зрозумів, що Левін замовив Торбіну Катерину на прохання Владислава Мангера,
– заявив Павловський.
Дивіться онлайн-трансляцію із засідання суду: відео
Розслідування вбивства Катерини Гандзюк: що треба знати
З моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк минуло понад два роки. Її облили сірчаною кислотою, а через три місяці лікування з хімічними опіками, вона померла в лікарні.
Справу досі розслідують, виконавці – за ґратами, але поки відповідальність не понесли замовники нападу. Причиною трагедії називають діяльність активістки, зокрема боротьбу з корупцією серед чиновників Херсонщини.
Слідство висунуло підозри 5 виконавцям:
- організатору Сергію Торбіну,
- співучаснику Микиті Грабчуку,
- Володимиру Васяновичу,
- В'ячеславу Вишневському,
- Віктору Горбунову.
Їх засудили від 3 до 6 років ув'язнення. Замовником слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера. Посередник – Олексій Левін.
У березні 2020 року його екстрадували з Болгарії. Обидва зараз перебувають під арештом. У квітні цього року слідство передало справу до суду. Однак друзі та родина Гандзюк переконують, що справу злили.
Під тиском громадськості справу знову повернули слідчим. А Мангера, який раніше вийшов під заставу, через погрози родині Катерини та тиск на свідків – таки відправили під варту.
Головне про справу Катерини Гандзюк
- Слідство вважає, що влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.
- Гандзюк начебто заважала Мангеру втілювати схеми незаконної вирубки лісу та підривала його авторитет в області.
- Згодом Левін залучив до злочину Сергія Торбіна, а той вже знайшов виконавців.
- Домовленість про напад оформили в офісі Ігоря Павловського, який, мовляв, знав про підготовку злочину.
- Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. 4 листопада активістка померла в лікарні. Вирок у справі вже отримали 5 людей, які зізналися та пішли на угоду зі слідством.
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