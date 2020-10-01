Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський 1 жовтня заявив, що ініціатором нападу був глава Херсонської облради Владислав Мангер. За словами підозрюваного, Мангер замовив вбивство Сергію Торбіну.

Павловський заявив про це під час онлайн-засідання Приморського суду Одеси, повідомляє 24 канал.

До речі Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Павловський визнав свою провину

Що сказав Павловський у суді

Він зазначив, що під час кількох розмов з організатором нападу Олексієм Левіним той згадував "Миколайовича" у зв'язку з ситуацією. Пізніше він зробив висновок, що мовиться саме про Мангера.

Левін тоді говорив, що треба щось зробити з Гандзюк. Враховуючи все це, я зрозумів, що Левін замовив Торбіну Катерину на прохання Владислава Мангера,

– заявив Павловський.

Дивіться онлайн-трансляцію із засідання суду: відео

Розслідування вбивства Катерини Гандзюк: що треба знати

З моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк минуло понад два роки. Її облили сірчаною кислотою, а через три місяці лікування з хімічними опіками, вона померла в лікарні.

Справу досі розслідують, виконавці – за ґратами, але поки відповідальність не понесли замовники нападу. Причиною трагедії називають діяльність активістки, зокрема боротьбу з корупцією серед чиновників Херсонщини.

Слідство висунуло підозри 5 виконавцям:

організатору Сергію Торбіну,

співучаснику Микиті Грабчуку,

Володимиру Васяновичу,

В'ячеславу Вишневському,

Віктору Горбунову.

Їх засудили від 3 до 6 років ув'язнення. Замовником слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера. Посередник – Олексій Левін.

У березні 2020 року його екстрадували з Болгарії. Обидва зараз перебувають під арештом. У квітні цього року слідство передало справу до суду. Однак друзі та родина Гандзюк переконують, що справу злили.

Під тиском громадськості справу знову повернули слідчим. А Мангера, який раніше вийшов під заставу, через погрози родині Катерини та тиск на свідків – таки відправили під варту.

Головне про справу Катерини Гандзюк

Слідство вважає, що влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.

Гандзюк начебто заважала Мангеру втілювати схеми незаконної вирубки лісу та підривала його авторитет в області.

Згодом Левін залучив до злочину Сергія Торбіна, а той вже знайшов виконавців.

Домовленість про напад оформили в офісі Ігоря Павловського, який, мовляв, знав про підготовку злочину.

Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. 4 листопада активістка померла в лікарні. Вирок у справі вже отримали 5 людей, які зізналися та пішли на угоду зі слідством.

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