Загрожує довічне: чоловіка, який влаштував різанину в кафе Іршанська, затримали в Києві – фото
Поліція затримала у Києві чоловіка, який під час вуличного конфлікту убив одну людину і поранив ще вісьмох. Бійка з різаниною сталась 21 червня у Іршанську, що на Житомирщині.
Чоловік переховувався у київській квартирі
40-річного жителя Іршанська затримали 2 липня в одному зі столичних мікрорайонів. Про це інформує пресслужба Нацполіції.
Детально На Житомирщині невідомий поранив ножем 9 людей: один чоловік помер
За нашою інформацією, чоловік переховувався в одній із орендованих квартир упродовж двох останніх діб. Його пересування були максимально обмежені і кожен вихід на вулицю супроводжувався конспіративними заходами,
– розповів начальник поліції Житомирської області Юрій Олійник.
Підозрюваний може потрапити за ґрати довічно
Наразі з затриманим працюють слідчі. За попередньою інформацією, підозрюваний спочатку переховувався у одному з дачних масивів, а вже потім рушив до Києва. Наразі йому оголошено підозру в умисному вбивстві та хуліганстві. Якщо чоловіка визнають винним, то він може потрапити за ґрати до 15 років або довічно.
Зазначимо, що це вже не вперше у затриманого неприємності з законом. Його вже притягували до відповідальності за нанесення важких тілесних ушкоджень та вимагання.
Підозрюваного оголосили у розшук / Фото Нацполіції
Поліція обшукала лісові масиви навколо Іршанська / Фото Нацполіції
Що відомо про різанину в Іршанську
- 21 червня у Іршанську між відпочивальниками у кафе спалахнув конфлікт.
- У результаті сварки, що переросла в різанину, 9 людей отримали ножові поранення.
- 28-річний місцевий житель помер.
- Підозрюваний у скоєному втік, його оголосили у розшук.