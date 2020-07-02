Поліція затримала у Києві чоловіка, який під час вуличного конфлікту убив одну людину і поранив ще вісьмох. Бійка з різаниною сталась 21 червня у Іршанську, що на Житомирщині.

Чоловік переховувався у київській квартирі

40-річного жителя Іршанська затримали 2 липня в одному зі столичних мікрорайонів. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Детально На Житомирщині невідомий поранив ножем 9 людей: один чоловік помер

За нашою інформацією, чоловік переховувався в одній із орендованих квартир упродовж двох останніх діб. Його пересування були максимально обмежені і кожен вихід на вулицю супроводжувався конспіративними заходами,

– розповів начальник поліції Житомирської області Юрій Олійник.

Підозрюваний може потрапити за ґрати довічно

Наразі з затриманим працюють слідчі. За попередньою інформацією, підозрюваний спочатку переховувався у одному з дачних масивів, а вже потім рушив до Києва. Наразі йому оголошено підозру в умисному вбивстві та хуліганстві. Якщо чоловіка визнають винним, то він може потрапити за ґрати до 15 років або довічно.

Зазначимо, що це вже не вперше у затриманого неприємності з законом. Його вже притягували до відповідальності за нанесення важких тілесних ушкоджень та вимагання.



Підозрюваного оголосили у розшук / Фото Нацполіції



Поліція обшукала лісові масиви навколо Іршанська / Фото Нацполіції

Що відомо про різанину в Іршанську