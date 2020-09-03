У Словаччині суд виправдав бізнесмена Маріана Кочнера. Він був підозрюваним у справі про замовне вбивство журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

Про це повідомили у місцевому виданні Novinky. Раніше бізнесмену висунули звинувачення у цій справі.

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Спеціалізований кримінальний суд у місті Пезінок, що у Словаччині, виправдав Кочнера й Алену Жужову. Жінку звинувачення вважало посередником у вбивстві. Як зазначив суд: вбивство справді було, але не доведено, що вони були причетні до скоєного.

Як наслідок, Кочнеру присудили тільки штраф в розмірі 5000 євро за незаконне зберігання зброї. А Жужову повністю виправдали.

Суддя Ружена Сабова заявила, що в справі про незаконне володіння зброєю і торгівлі зброєю суд взяв до уваги пом'якшувальну обставину: Кочнер вів нормальний спосіб життя.

Цей вирок може бути оскаржений.

Що відомо про справу?

27-річного Куцяка застрелили в груди, а його дружину – в голову в їхньому будинку 21 лютого 2018 року.

У обвинуваченні йдеться про те, що Маріан Кочнер замовив вбивство Яна Куцяка, щоб помститися. Оскільки журналіст викрив його масштабний економічний злочин. Це й могло перешкодити Кочнеру зайнятися політикою. Журналіст також розслідував можливу корупцію уряду.

Вбивства викликали масштабні вуличні протести та політичну кризу, яка призвела до краху попереднього уряду.

У справі вже винесли 2 вироки.

► Перший – в кінці 2019 року.

Золтана Андруско, який зізнався у причетності до вбивства журналіста-розслідувача, засудили до 15 років ув'язнення як посередника у вбивстві. Після арешту він співпрацював зі слідчими і був свідком в суді.

► Другий в квітні 2019 року.

Суд відправив у в'язницю на 23 роки колишнього професійного військового Мирослава Марчека, який теж зізнався у вбивстві журналіста і його нареченої, а також бізнесмена Петера Мольнара.

Довідка. У лютому 2020 року Кончера визнали винним у справі про фальшування фінансових документів і засудили на 19 років. Кочнер оскаржує це рішення