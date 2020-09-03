Канцлерка Німеччина Ангела Меркель заявила, що реакція Європи на отруєння опозиціонера Олексія Навального залежатиме від дій Росії.

Меркель закликала владу Росії долучитися до розслідування отруєння Навального. Про це повідомляє US News.

Важливо Навального отруїли "Новачком": Лукашенко заявив про фальсифікацію від Меркель – відео

Канцлерка Німеччини засудила спробу вбивства Навального, а також закликала Москву до надання допомоги в розслідуванні.

Багато залежить від реакції російського уряду,

– лаконічно заявила Меркель.

Раніше голова комісії Ради Росії щодо захисту державного суверенітету Андрій Климов повідомив, що отруєння опозиціонера Олексія Навального розглянуть як втручання у внутрішні справи РФ. Тим часом у США заявили, що можуть запровадити нові санкції проти Росії через отруєння Олексія Навального.

Цікаво Отруту могли нанести на одяг Навального, – один з розробників "Новачка"

Отруєння Олексія Навального: все, що потрібно знати

20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську. Того ж дня опозиціонер впав в кому.

Літак екстрено посадили в Омську. Того ж дня опозиціонер впав в кому. Він був госпіталізований в омську лікарню , проте місцеві лікарі заявили про відсутність слідів отрути в його організмі. За їх версією, стан Навального пов'язаний з порушенням обміну речовин.

, проте місцеві лікарі в його організмі. За їх версією, стан Згодом опозиціонера перевезли в німецьку клініку "Шаріте", що у Берліні. І вже 2 вересня уряд Німеччини заявив, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

Більше про отруту "Новачок" та як вона діє на людину – читайте у матеріалі 24 каналу.