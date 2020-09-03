Голова комісії Ради Федерації Росії щодо захисту держсуверенітету Андрій Климов повідомив, що отруєння опозиціонера Олексія Навального розглянуть як втручання у внутрішні справи РФ. Він вважає, що західні ЗМІ "інформаційно готувалися" до подібної ситуації.

Клімов заявив, що ситуація з опозиціонером нагадує йому "підставу". Про це повідомляють "РИА Новости".

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Він наголосив, що як тільки з'явилася інформація щодо отруєння політика, західні засоби масової інформації одразу активізувалися. На думку Клімова, медіа заздалегідь готувалися до подібного інциденту.

Все це було схоже на інформаційну підготовку до "думки про отруєння політика",

– наголосив він.

Водночас голова комісії Ради Федерації Росії вважає, що висновки німецьких медиків не відповідають на питання "хто і навіщо отруїв політика".

Отруєння Олексія Навального: що відомо