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      Вбивство 11-річної Дарії Лук’яненко: суд розглядатиме справу у закритому режимі

      1112 Читать новость на русском
      Микола Тарасов / usionline.com

      Справу про вбивство 11-річної дівчинки з Одещини Дарії Лук’яненко тепер розглядатимуть у закритому режимі. Так вирішила колегія суддів, вочевидь, через делікатність справи. Слід зауважити, що на відкритих для громадськості та ЗМІ засіданнях наполягали як потерпіла сторона, так і обвинувачений.

      Що ж до підозрюваного у вбивстві Миколи Тарасова, то йому продовжили запобіжний захід. У загальній камері СІЗО він перебуватиме ще щонайменше 60 діб. Про це інформує пресцентр Роздільнянського райсуду Одеської області.

      Це цікаво: Чому Микола Тарасов міг убити Дарію Лук'яненко: гучні деталі з дитинства імовірного вбивці

      Тобто тримання під вартою для обвинуваченого продовжили до 26 березня 2020 року. Він не має права вийти з СІЗО під заставу.

      За якими статями звинувачують Тарасова:

      • Незаконне позбавлення волі, вчинене щодо малолітнього;
      • Закінчений замах на зґвалтування;
      • Умисне вбивство малолітньої дитини, з метою приховати інший злочин;
      • Наруга над тілом померлого.

      За ці злочини Тарасова можуть засудити навіть до довічного ув’язнення.

      Слід зауважити, що у грудні 2019 року Микола Тарасов різко змінив свої свідчення у справі. Він заперечив попередні слова про те, що саме він вбив сусідську дівчинку. За його словами, зізнання у нього вибили правоохоронці.

      Що відомо про вбивство 11-річної Дарії Лук’яненко:

      • Про зникнення дитини стало відомо ввечері 13 червня 2019 року. Дівчинка зникла посеред білого дня по дорозі на танцювальний гурток у рідному селі Іванівка, що на Одещині.
      • Пошуки тривали 6 днів. У них, окрім поліцейських, брали участь військові та волонтери.
      • Врешті тіло дитини знайшли у вигрібній ямі на сусідському подвір’ї. У вбивстві зізнався 26-річний Микола Тарасов.
      • Під час допиту він розповів, що спочатку душив дівчинку потім роздягнув і кинув тіло у вигрібну яму, а її речі облив бензином і спалив.
      • За версією слідства, офіційна причина смерті школярки – колото-різана рана шиї.
      • Тарасов перебуває під арештом. В СІЗО живе у загальній камері з 3 сусідами, не працює. За увесь час утримання в СІЗО родичі на зустріч із ним не приходили.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Дарія Лук'яненко Новини Одеси Вбивство Кримінальні новини
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