Вбивство 11-річної Дарії Лук’яненко: суд розглядатиме справу у закритому режимі

Справу про вбивство 11-річної дівчинки з Одещини Дарії Лук’яненко тепер розглядатимуть у закритому режимі. Так вирішила колегія суддів, вочевидь, через делікатність справи. Слід зауважити, що на відкритих для громадськості та ЗМІ засіданнях наполягали як потерпіла сторона, так і обвинувачений.

Що ж до підозрюваного у вбивстві Миколи Тарасова, то йому продовжили запобіжний захід. У загальній камері СІЗО він перебуватиме ще щонайменше 60 діб. Про це інформує пресцентр Роздільнянського райсуду Одеської області.

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Тобто тримання під вартою для обвинуваченого продовжили до 26 березня 2020 року. Він не має права вийти з СІЗО під заставу.

За якими статями звинувачують Тарасова:

Незаконне позбавлення волі, вчинене щодо малолітнього;

Закінчений замах на зґвалтування;

Умисне вбивство малолітньої дитини, з метою приховати інший злочин;

Наруга над тілом померлого.

За ці злочини Тарасова можуть засудити навіть до довічного ув’язнення.

Слід зауважити, що у грудні 2019 року Микола Тарасов різко змінив свої свідчення у справі. Він заперечив попередні слова про те, що саме він вбив сусідську дівчинку. За його словами, зізнання у нього вибили правоохоронці.

Що відомо про вбивство 11-річної Дарії Лук’яненко: