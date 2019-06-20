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      Вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко: нові подробиці про підозрюваного та обшук (фото, відео)

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      Нові деталі про підозрюваного у вбивстві Дарії Лук'яненко
      Нові деталі про підозрюваного у вбивстві Дарії Лук'яненко / krapka.club

      Тіло 11-річної Дарії Лук'яненко, яка зникла кілька днів тому, знайшли на території одного з будинків у Іванівці, де жила дівчина. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий 22-річний хлопець, якого затримала поліція.

      Стало відомо що, ймовірним вбивцею Даші виявився місцевий житель Микола Тарасов. Видання РБК-Україна зазначає, що разом з тим його мати брала активну участь в пошуках і навіть була однією з головних активісток, які шукали дівчинку. Жінка досі не вірить, що її син міг убити Дашу.

      Важливо! Зникнення та вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко: усе, що відомо

      Волонтери організації "Кращі люди Одеси", які цілодобово активно займалися пошуком дівчинки, повідомили, що будинок, на території якого знайшли тіло дівчинки, обшукували ще в перші дні пошукової операції.

      Будинок розташований саме в тому місці, де чули дитячий крик, і де обірвався слід і припинив функціонувати мобільний телефон зниклої Даші.

      Після того, як сусіди вказали, що підозрюваний і раніше звертав увагу на дітей, будинок обшукали втретє.

      Дивіться відео обшуків у будинку, де знайшли тіло Дар'ї Лук'яненко:

      Спочатку біля паркану знайшли сандалі, які належали Дарині, а потім і тіло дівчинки. Де перебувала дівчинка під час двох попередніх обшуків, поки неясно. Вбивця кинув тіло дитини у вигрібну яму дворового туалету. Підозрюваного, 22-річного Миколу затримали та допитали.

      Місцеві жителі кажуть, що хлопець був непримітним, жив як відлюдник і практично не виходив з дому.

      Глава Нацполіції В'ячеслав Аброськін розповів, що підозрюваний ніде ре працює і не вчитися: "Всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці".

      Під час допиту затриманий зізнався поліцейським, що спочатку душив 11-річну дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом він кинув її тіло у вигрібну яму, а речі облив бензином і спалив.

      На facebook-сторінці пошукової групи "Маяк" користувачі розмістили фото, стверджуючи, що це підозрюваний у вбивстві 22-річний Микола Тарасов. Також з'явилося відео, на якому видно хлопця.

      підозрюваний у вбивстві Дар'ї Лук'яненко
      Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко Микола Тарасов

      Що відомо про зникнення Дарії Лук'яненко?11-річна дівчинка зникла у селищі Іванівка в Одеській області ще 13 червня. Дарія йшла на танцювальний гурток, проте пропала недалеко від місцевого ринку.

      У мережі навіть ширилися чутки, що люди поблизу ринку чули її крик, а собаки там втрачали слід. Близькі та друзі родини до останнього надіялися, що дитина жива, адже на наступний день після зникнення вмикався її телефон.

      Тіло дитини знайшли 19 червня у вигрібній ямі на подвір'ї одного з будинків у Іванівці. Після цього його направлять на судмедекспертизу, а також проведуть опізнання родичі. Внаслідок чого загинула неповнолітня, наразі невідомо.

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      Теги: Новини України Дарія Лук'яненко Діти і неповнолітні Новини Одеси Кримінальні новини Розслідування Вбивство Поліція
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