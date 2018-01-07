Вбивство Ноздровської: друзі та родичі загиблої взялись за власне розслідування

Новий рік для жителів Демидова почався із жахливої звістки: у річці знайшли тіло їхньої односельчанки Ірини Ноздровської. Близькі та друзі Ірини поліції не довіряють. І проводять власне розслідування.

Ірина – правозахисниця. Вона зникла невдовзі після засідання суду у справі загибелі її сестри Світлани, яку насмерть збив племінник вишгородського судді Дмитро Россошанський. Це одна із трьох версій, які розглядає поліція.

Односельці теж припускають, що вбили через професійну діяльність.

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"Може, вона комусь щось завинила. Кажуть вона була емоційна", – розповіла односельчанка.

Рідні Ірини зараз з журналістами не спілкуються. Їм надто важко. Та й не хочуть зашкодити слідству. Але в інтерв'ю одразу після загибелі розповідали: їй давно погрожували.

Я не знаю, що то за чоловік, але він приїхав з групою підтримки Россошанського, сказав: "Бійся темними провулками ходити". Потім батько Россошанського погрожував і неоднаразово говорив: "Ноздровська, ты погано закінчиш",

– згадує донька убитої Анастасія Ноздровська.

У першу чергу підозрюють родину Дмитра Россошанського, який збив сестру Ірини насмерть. Родичі ж Дмитра, звісно, все спростовують.

У Демидові не всі співчувають родині Ноздровської

Недоброзичливці у Ірини Нозровської справді були, каже її товариш Михайло Криворучкін. Бо була правозахисницею і не боялася говорити правду.

Якщо її знайшли там, то, мабуть, це зробили люди, які знають ту місцевість, і вони звідти,

– припускає Криворучкін.

Друзі загиблої взялися за власне розслідування. Не вірять, що правоохоронці доведуть справу до кінця.

Проводяться слідчі дії, в які ми втручатися не можемо. Але ми ведемо своє паралельне розслідування. Розглядаємо всі можливі варіанти: і причетність сім'ї Россошанських, і її професійну діяльність, і звичайне вбивство,

– заявив адвокат Віталій Мацелюх.

Тим часом правоохоронці звітують: дослідили маршрут, яким Ірина поверталася додому. Її на цьому шляху зняли близько 30 камер спостереження. Їх записи ще треба вивчити.