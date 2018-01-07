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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

Вбивство Ноздровської: друзі та родичі загиблої взялись за власне розслідування

17:50, 7 січня 739 Читать новость на русском

Новий рік для жителів Демидова почався із жахливої звістки: у річці знайшли тіло їхньої односельчанки Ірини Ноздровської. Близькі та друзі Ірини поліції не довіряють. І проводять власне розслідування.

Ірина – правозахисниця. Вона зникла невдовзі після засідання суду у справі загибелі її сестри Світлани, яку насмерть збив племінник вишгородського судді Дмитро Россошанський. Це одна із трьох версій, які розглядає поліція.

Односельці теж припускають, що вбили через професійну діяльність.

Читайте також: У справі про вбивство Ноздровської немає жодного свідка

"Може, вона комусь щось завинила. Кажуть вона була емоційна", – розповіла односельчанка.

Рідні Ірини зараз з журналістами не спілкуються. Їм надто важко. Та й не хочуть зашкодити слідству. Але в інтерв'ю одразу після загибелі розповідали: їй давно погрожували.

Я не знаю, що то за чоловік, але він приїхав з групою підтримки Россошанського, сказав: "Бійся темними провулками ходити". Потім батько Россошанського погрожував і неоднаразово говорив: "Ноздровська, ты погано закінчиш",
– згадує донька убитої Анастасія Ноздровська.

У першу чергу підозрюють родину Дмитра Россошанського, який збив сестру Ірини насмерть. Родичі ж Дмитра, звісно, все спростовують.

У Демидові не всі співчувають родині Ноздровської

Недоброзичливці у Ірини Нозровської справді були, каже її товариш Михайло Криворучкін. Бо була правозахисницею і не боялася говорити правду.

Якщо її знайшли там, то, мабуть, це зробили люди, які знають ту місцевість, і вони звідти,
– припускає Криворучкін.

Друзі загиблої взялися за власне розслідування. Не вірять, що правоохоронці доведуть справу до кінця.

Проводяться слідчі дії, в які ми втручатися не можемо. Але ми ведемо своє паралельне розслідування. Розглядаємо всі можливі варіанти: і причетність сім'ї Россошанських, і її професійну діяльність, і звичайне вбивство,
– заявив адвокат Віталій Мацелюх.

Тим часом правоохоронці звітують: дослідили маршрут, яким Ірина поверталася додому. Її на цьому шляху зняли близько 30 камер спостереження. Їх записи ще треба вивчити.

Автор: Марина Молька
Теги: Ірина Ноздровська Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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