Вчені назвали корисну властивість ялинки

Новорічна ялинка – не лише предмет декору. Як стверджують вчені, це дерево має і корисні для організму властивості.

Про це пише видання Сosmo.com.ua.

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Виявляється, ялинка може вилікувати чимало захворювань. Справа в тому, ЩО кора ялинки містить ефірні масла, хлорофіл, вітаміни, фітогормони, бактеріостатичні і антигельмінтні речовини. Тож ці компоненти можуть допомогти при захворюванні нирок і серцево-судинної системи, а також допомагає виводити з організму радіонукліди.

Окрім того, ялинка створює позитивний настрій, а це розслабляє нервову систему і сприяє зниженню рівня тривожності.