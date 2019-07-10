Вчителям підвищать зарплати: кому і на скільки

Кабінет міністрів України планує затвердити нову систему визначення розміру оплати праці вчителів. Вона передбачатиме підвищення розміру оплати праці на 20-70% з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що у новій системі особливий акцент – на підтримці молодих вчителів.

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За словами Гройсмана, у 2017-2018 роках зарплати вчителів зросли на 75% і це зростання продовжується у 2019 році.

Все ж надбавку до зарплати вчителів у розмірі 10% отримали не всі освітяни. Зокрема, вона не стосувалася працівників дошкільних, позашкільних освітніх закладів та працівників профосвіти.

До слова, у бюджеті України немає грошей для збільшення посадового окладу українських вчителів до трьох мінімальних зарплат. За обрахунками Міністерства освіти і науки, необхідно додатково передбачити у державному бюджеті 235,7 мільярда гривень.

Яку зарплату отримують вчителі? Вчителі отримують різну зарплату відповідно до категорій. Вчителі без категорії – близько 6 тисяч 800 гривень, 1-ї категорії – 9 тисяч гривень, а вищої категорії – 9 тисяч 600 гривень.

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В Україні місяцями можуть затримувати виплату зарплат як на державних, так і приватних підприємствах. Проте не існує жодної поважної причини, яка б виправдовувала роботодавця, що не виплачує працівникові зарплату. Що робити, якщо на роботі затримують зарплату – читайте у нашому матеріалі за посиланням.