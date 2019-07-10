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      Вчителям підвищать зарплати: кому і на скільки

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      З 1 січня 2020 вчителям підвищать зарплати в Україні – на скільки
      Вчителям підвищать зарплати / Фото з соціальних мереж

      Кабінет міністрів України планує затвердити нову систему визначення розміру оплати праці вчителів. Вона передбачатиме підвищення розміру оплати праці на 20-70% з 1 січня 2020 року.

      Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що у новій системі особливий акцент – на підтримці молодих вчителів.

      Читайте також: На скільки зросли доходи українців: статистика

      За словами Гройсмана, у 2017-2018 роках зарплати вчителів зросли на 75% і це зростання продовжується у 2019 році.

      Все ж надбавку до зарплати вчителів у розмірі 10% отримали не всі освітяни. Зокрема, вона не стосувалася працівників дошкільних, позашкільних освітніх закладів та працівників профосвіти.

      До слова, у бюджеті України немає грошей для збільшення посадового окладу українських вчителів до трьох мінімальних зарплат. За обрахунками Міністерства освіти і науки, необхідно додатково передбачити у державному бюджеті 235,7 мільярда гривень.

      Яку зарплату отримують вчителі? Вчителі отримують різну зарплату відповідно до категорій. Вчителі без категорії – близько 6 тисяч 800 гривень, 1-ї категорії – 9 тисяч гривень, а вищої категорії – 9 тисяч 600 гривень.

      Цікаво: Хто та де в Україні отримує найбільшу зарплату: інфографіка

      В Україні місяцями можуть затримувати виплату зарплат як на державних, так і приватних підприємствах. Проте не існує жодної поважної причини, яка б виправдовувала роботодавця, що не виплачує працівникові зарплату. Що робити, якщо на роботі затримують зарплату – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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      Теги: Новини України Зарплата Міністерство освіти та науки України Кабінет Міністрів України Гроші Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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