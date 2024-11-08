Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про удар по онкологічній лікарні

Напередодні російська армія завдала п'ять ударів керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу дев'ятеро людей загинули, серед них однорічна дитина, та 42 зазнали поранень.

Зокрема, зазнали пошкоджень житлові будинки та будівля обласного онкологічного диспансеру. За даними ОВА, щонайменше 17 пацієнтів евакуювали до інших лікарень міста. Станом на сьогодні їм надають усю необхідну допомогу.

Поранень зазнали також працівники лікарні, за оновленою інформацією, їхня кількість сягає 8, двоє з них наразі перебувають у важкому стані.

Вчора поблизу одного із медпрацівників вибухнув ворожий КАБ. Чоловіка прооперували нейрохірурги, він під наглядами лікарів. Ніколи не пробачимо ворогу загибель та сльози наших людей,

– сказав Федоров.

Оновлено. Всі пацієнти онкологічного диспансеру, який пошкодив російський КАБ, переведені до Запорізької обласної лікарні. Частина пацієнтів переведена до клініки хіміотерапії ЗОБК. Амбулаторна допомога: променева і хіміотерапія буде продовжувати надаватись жителям Запоріжжя.

До слова, раніше повідомлялося, що також є влучання у приватний сектор, куди раніше ворог поцілив, і приліт в очисні споруди міського водоканалу, проте там, на щастя, постраждалих немає.