Велика загроза для економіки: у Польщі бідкаються через зменшення заробітчан з України

Кількість заробітчан з України у Польщі зменшується через те, що українці все частіше їдуть на роботу в інші країни ЄС.

Як інформує авторитетне польське видання Rzeczpospolita, на ринку праці Польщі збільшується попит на трудових мігрантів з України, оскільки все більше українців їдуть працювати у Словаччину та Чехію.

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У Польщі також занепокоєні можливістю Німеччини ширше відкрити свій ринок праці для громадян з країн, які не входять до складу ЄС, зокрема з України. За підрахунками аналітиків, у такому випадку з країни може виїхати понад 50% українських заробітчан.

Це велика загроза для польської економіки. Через 2-3 місяці нестача кадрів може зрости з 165 тисяч до 0,5 мільйона людей,

– зазначив президент компанії Personnel Service, яка займається працевлаштуванням українців.

Він констатує, що сусідні з Польщею східноєвропейські країни, такі як Словаччина чи Чехія, вже зараз пропонують українцям кращі умови працевлаштування, таким чином переманюючи їх працювати в себе.

Раніше Євростат оприлюднив статистику, згідно з якою торік, саме українці отримали найбільше дозволів на проживання на території країн ЄС (понад 660 тисяч) і майже 90% з них були видані з метою працевлаштування.