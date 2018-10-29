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      Велика загроза для економіки: у Польщі бідкаються через зменшення заробітчан з України

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      У Польщі зменшується кількість заробітчан з України
      У Польщі зменшується кількість заробітчан з України / Фото із відкритих джерел

      Кількість заробітчан з України у Польщі зменшується через те, що українці все частіше їдуть на роботу в інші країни ЄС.

      Як інформує авторитетне польське видання Rzeczpospolita, на ринку праці Польщі збільшується попит на трудових мігрантів з України, оскільки все більше українців їдуть працювати у Словаччину та Чехію.

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      У Польщі також занепокоєні можливістю Німеччини ширше відкрити свій ринок праці для громадян з країн, які не входять до складу ЄС, зокрема з України. За підрахунками аналітиків, у такому випадку з країни може виїхати понад 50% українських заробітчан.

      Це велика загроза для польської економіки. Через 2-3 місяці нестача кадрів може зрости з 165 тисяч до 0,5 мільйона людей,
      – зазначив президент компанії Personnel Service, яка займається працевлаштуванням українців.

      Він констатує, що сусідні з Польщею східноєвропейські країни, такі як Словаччина чи Чехія, вже зараз пропонують українцям кращі умови працевлаштування, таким чином переманюючи їх працювати в себе.

      Раніше Євростат оприлюднив статистику, згідно з якою торік, саме українці отримали найбільше дозволів на проживання на території країн ЄС (понад 660 тисяч) і майже 90% з них були видані з метою працевлаштування.

      Теги: Новини України Заробітчани Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 29 жовтня
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